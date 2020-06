Operazione trasparenza da parte di Vodafone, che seguendo le orme di TIM annuncia tramite le pagine di Vodafone Informa le modalità di utilizzo di Roaming in Nave. Una volta a bordo, anche i clienti dell’operatore rosso riceveranno un SMS informativo con il dettaglio dei costi, le modalità di utilizzo e di disattivazione del servizio.

Una premura decisamente utile alla luce dei costi per tenersi in contatto con il mondo anche in mare aperto, quando a circa due miglia dalla terraferma Roaming in Nave si abilita automaticamente permettendo di effettuare e ricevere chiamate ed SMS e navigare su internet anche su traghetti e navi da crociera.

Utilizzando Roaming in Nave di Vodafone si possono effettuare chiamate al costo di 3 euro al minuto (con tariffazione a scatti anticipati), inviare SMS a 75 centesimi di euro ciascuno e navigare su internet a 5 euro per ciascun MB scambiato, ossia 5.000 euro al Giga. Nessun costo per gli SMS ricevuti mentre le chiamate in arrivo costano 1,50 euro al minuto.

Per evitare di prosciugare il credito in qualche secondo, Vodafone consiglia di disattivare l’opzione di roaming oppure, eventualmente, di attivare la modalità aereo o ancora di disattivare la connessione dati per continuare a fare o ricevere chiamate.

