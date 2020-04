Dopo la notizia sull’eventualità relativa all’attivazione online della Vodafone Giga Family, l’operatore in rosso prosegue a lanciare offerte ad personam, pensate per chi desidera avere a disposizione un maggiore quantità di traffico dati per navigare. Stavolta la promozione dell’operatore in rosso segnalata è un’opzione aggiuntiva che consente di navigare senza limiti per il prossimo fine settimana.

Vodafone offre giga illimitati per il prossimo fine settimana

Inviata tramite SMS ad alcuni clienti Vodafone selezionati, si tratta di un’opzione che va a sommarsi a quanto già previsto dalle proprie offerte telefoniche. In tal caso consente di navigare senza limiti sabato 18 e domenica 19 aprile 2020 al prezzo di un euro, ed è attivabile contattando il numero 42100 come indicato nel testo dello stesso SMS.

Questo è quanto segnalano i colleghi di MondoMobileWeb, ma non è da escludere che Vodafone invii tale opzione in diverse modalità a seconda dei clienti, a un prezzo maggiore o per un periodo di fruizione differente.

Vi ricordiamo che opzioni come queste si disattivano automaticamente in quanto prevedono un pagamento una tantum. Comunque, fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete ricevuto anche voi proposte del genere.