Sono ben tre i modelli che compongono la nuova serie Vivo X50, caratterizzata, almeno per quanto riguarda il top di gamma, dalla presenza di una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, con diverse varianti di memoria. Tutti e tre i modelli possono contare su una quadrupla fotocamera posteriore, anche se con configurazioni diverse per ogni modello.

Andiamo quindi senza indugi a riepilogare le schede tecniche dei tre modelli Vivo, prima di parlare delle peculiarità che rendono particolarmente interessante il comparto fotografico.

Caratteristiche tecniche di Vivo X50

schermo AMOLED piatto FullHD+ da 6,56 pollici con foro per la fotocamera anteriore, refresh a 90 Hz e supporto HDR 10+

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.0

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, GPS, GLONASS

lettore di impronte nello schermo

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel (f/1.6) con OIS a 4 assi, sensore di profondità da 13 megapixel (f/2.48), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), macro da 5 megapixel(f/2.48)

fotocamera frontale da 32 megapixel(f/2.48)

batteria da 4.315 mAh con ricarica rapida a 33 watt

Android 10 con Funtouch OS 10.5

dimensioni di 159,54 x 75,39 x 7,49 mm e peso di 170 grammi

Caratteristiche tecniche di Vivo X50 Pro

schermo AMOLED curvo FullHD+ da 6,56 pollici con foro per la fotocamera anteriore, refresh a 90 Hz e supporto HDR 10+

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G

8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.0

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, GPS, GLONASS

audio AK4377A HiFi

lettore di impronte nello schermo

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel (f/1.6) con stabilizzazione a gimbal, sensore di profondità da 13 megapixel (f/2.48), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), sensore periscopico da 8 megapixel(f/3.4) con HyperZoom 60x

fotocamera frontale da 32 megapixel(f/2.45)

batteria da 4.315 mAh con ricarica rapida a 33 watt

Android 10 con Funtouch OS 10.5

dimensioni di 158,46 x 72,8 x 8,04 mm e peso di 181,5 grammi

Caratteristiche tecniche di Vivo X50 Pro+

schermo AMOLED curvo FullHD+ da 6,56 pollici con foro per la fotocamera anteriore, refresh a 120 Hz e supporto HDR 10+

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865

8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna UFS 2.1

connettività 5G (SA/NSA), 4G/VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, GPS, GLONASS

audio CS43131 HiFi

lettore di impronte nello schermo

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel (f/1.6), sensore di profondità da 13 megapixel (f/2.46), sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), sensore periscopico da 8 megapixel(f/3.4) con HyperZoom 60x

fotocamera frontale da 32 megapixel(f/2.45)

batteria da 4.315 mAh con ricarica rapida a 44 watt

Android 10 con Funtouch OS 10.5

dimensioni di 158,46 x 72,8 x 8,04 mm e peso di 181,5 grammi

Caratteristiche della serie Vivo X50

Se Vivo X50 passa più o meno inosservato, visto che non offre particolari spunti di riflessione (a parte lo schermo con refresh a 90 Hz), ecco che Vivo X50 Pro è più interessante. Dispone infatti di un sistema gimbal che riprende il sistema degli stabilizzatori professionali, che permette di muovere il modulo fotocamera in senso opposto a quello della vibrazione, per garantire la massima stabilità delle immagini.

Nell’interfaccia della fotocamera è presente la funzione Gimbal Radar, che riflette i movimenti del sensore principale per aiutare l’utente a capire quando è il momento migliore per scattare. Sono inoltre presenti le modalità Super Night Mode e Astro Mode, per foto notturne di qualità superiore.

Vivo X50 Pro e Vivo X50 Pro+ dispongono anche di un sensore periscopico che offre uno zoom digitale fino a 60X. Il top di gamma Vivo X50 Pro+ utilizza inoltre un sensore customizzato da 50 megapixel, ma perde la funzione gimbal, offrendo per contro una ricarica rapida a 44 watt e uno schermo con frequenza di refresh a 120 Hz.

Disponibilità e prezzi di Vivo X50 Series

La serie Vivo X50 è già in vendita in Cina in tre diverse colorazioni (due per X50 Pro+) ai seguenti prezzi:

Vivo X50 8-128 GB a 3.498 euro, circa 445 euro

Vivo X50 8-256 GB a 3.898 euro, circa 496 euro

Vivo X50 Pro 8-128 GB a 4.298 euro, circa 547 euro

Vivo X50 Pro 8-256 GB a 4.698 euro, circa 598 euro

Vivo X50 Pro+ 8-128 GB a 4.998 euro, circa 636 euro

Vivo X50 Pro+ 8-256 GB a 5.298 euro, circa 674 euro

Vivo X50 Pro+ 12-256 GB a 5.998 euro, circa 763 euro

Non ci sono al momento informazioni relative alla data di disponibilità sui mercati internazionali, anche se Vivo conferma che la serie X50 arriverà quanto meno in India.