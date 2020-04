TIM continua a puntare sulle offerte telefoniche rivolte ad alcuni clienti specifici. Dopo le ultime opzioni con tanti giga a 1,99 euro, ecco spuntare TIM xTE Ultimited Pro, un piano tariffario con tutto illimitato e in più vari extra per l’estero inclusi nel prezzo.

Costi e dettagli di TIM xTE Unlimited Pro

Come anticipato, parliamo di una di quelle offerte TIM per chi non si accontenta dei classici pacchetti. Con TIM xTE Unlimited Pro l’operatore offre infatti ogni mese minuti, SMS e giga illimitati (anche in 5G laddove possibile), con in più 12 giga per il roaming all’interno dei Paesi UE.

Se ciò non bastasse TIM include in più 250 SMS e 250 minuti verso l’estero di cui 125 in entrata e altrettanti in uscita per l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada, e 3 giga utilizzabili in roaming in Svizzera, USA, Principato di Monaco e Canada.

Tutto questo costa 24,99 euro al mese, senza alcun costo d’attivazione da aggiungere, ma necessita dell’attivazione del servizio di ricarica automatica.

Il problema è che per attivare TIM xTE Unlimited Pro occorre ricevere una comunicazione da parte dell’operatore, via SMS o tramite l’app MyTIM, in quanto si tratta di un’offerta ad personam, oppure riferirsi a determinati punti vendita non specificati che, secondo MondoMobileWeb, possono proporla.

