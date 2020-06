In queste ore TIM svela la nuova promozione TIM Video Card promo 3 mesi che, come anticipa il nome stesso, offre ai clienti 3 mesi in sconto dell’opzione Video Card. Per chi non lo sapesse, tramite essa i clienti possono guardare video e serie TV a qualità SD senza andare ad intaccare i giga a disposizione della propria offerta telefonica – ovviamente solo per le applicazioni supportate.

Video card in promo per 3 mesi

Invece del classico costo mensile standard pari a 9,99 euro (senza costo di attivazione), con Video Card promo 3 mesi l’operatore italiano offre questa opzione al prezzo di 5,99 euro per poi tornare al costo standard a partire dal quarto mese. I clienti interessati all’opzione salvaguarderanno la quantità di giga a disposizione guardando contenuti tramite i seguenti servizi:

YouTube

YouTube Music

TIMVISION

Amazon Prime

Netflix

SkyGo

NowTV

Rai Play

Rai News

Eurosport

Mediaset Play

Infinity

Mediaset Premium

DAZN

CHILI

Dailymotion Fox News

Vimeo

Disney+

Mondo Sport con DAZN e tanti altri

In vista della ripresa del campionato di serie A, l’operatore telefonico si appresta a presentare una novità per quanto riguarda il pacchetto streaming fino ad oggi denominato come “TIMVISION, DAZN e NOW TV”. Questo, secondo alcune informazioni, verrà rinominato in Mondo Sport e presenterà alcune promozioni aggiuntive.

Allo stesso prezzo di 29,99 euro al mese su bolletta TIM, Mondo Sport comprenderà l’abbonamento DAZN (9,99 euro al mese), l’abbonamento Pass Sport di NOW TV (29,99 euro almese), TIMVISION Plus (5 euro) e il noleggio gratuito di TIMVISION Box 3 (3 euro) al prezzo scontato di 29,99 euro invece di 47,98 euro.

L’operatore offrirà anche il primo mese gratuito in modo da dare modo agli utenti di saggiare le qualità del servizio Mondo Sport.

Vodafone Giga Family prorogato al 28/6

Oltre alle novità di TIM, anche Vodafone decide di modificare la promo Giga Family TNP e Infinito Smartphone Edition. L’operatore rosso ha infatti prorogato entrambe le promo per acquistare smartphone a rate con anticipo zero al prossimo 28 giugno 2020. La promo Infinito Smartphone Edition permette di sottoscrivere un’opzione a scelta fra Infinito Gold e Infinito Black, mentre per quanto riguarda la promo Giga Family TNP i clienti con l’offerta Giga Family potranno acquistare smartphone a prezzi scontati.

Device disponibili con Infinito Smartphone Edition

Gli smartphone disponibili con la seguente promo fanno riferimento ad Apple e Samsung:

iPhone SE 128 GB a 15 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta;

a 15 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta; iPhone 11 128 GB a 20 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta;

a 20 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta; iPhone 11 Pro 64 GB a 30 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta;

a 30 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta; Samsung Galaxy S20 5G a 20 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta;

a 20 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta; Samsung Galaxy S20+ 5G a 25 euro al mese a cui va sommato il costo dell’offerta scelta.

Smartphone scontati con Vodafone Giga Family

Per la promo Vodafone Giga Family sarà possibile acquistare i seguenti smartphone Redmi e Huawei a prezzi scontati:

Huawei Y5 2019 con rata da 1,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro (rate da 0,99 euro al mese in abbinamento a Vodafone Infinito);

con rata da 1,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro (rate da 0,99 euro al mese in abbinamento a Vodafone Infinito); Huawei P30 con rata da 9,99 euro al mese con anticipo di 49,99 euro (rate da 8,99 euro al mese in abbinamento a Vodafone Infinito);

con rata da 9,99 euro al mese con anticipo di 49,99 euro (rate da 8,99 euro al mese in abbinamento a Vodafone Infinito); Huawei P30 Lite con rata da 4,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro (rate da 2,99 euro al mese in abbinamento a Vodafone Infinito);

con rata da 4,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro (rate da 2,99 euro al mese in abbinamento a Vodafone Infinito); Redmi Note 8T con rata da 3,99 euro al mese con anticipo di 9,99 euro (rate da 2,99 euro al mese in abbinamento a Vodafone Infinito).

