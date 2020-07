TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di uno smartphone della serie Huawei P40 in comode rate

Oltre a tante offerte operator attack a partire da 7 euro al mese, TIM ha deciso di proporre un’interessante promozione, dedicata solo ad alcuni clienti selezionati di rete mobile via SMS, che consente di acquistare uno smartphone della serie Huawei P40 in comode rate mensili.

L’iniziativa è dedicata solo ad alcuni clienti ricaricabile, a cui viene inviato un apposito SMS per invitarli a recarsi presso un negozio TIM e a sottoscrivere la relativa opzione per l’acquisto a rate di uno smartphone della famiglia Huawei P40, rate che saranno personalizzate in base al cliente che riceve la proposta (24 oppure 30 rate mensili a partire da 5 euro):

Huawei P40 in 30 rate mensili a partire da 15 euro ciascuna senza costi di anticipo;

in 30 rate mensili a partire ciascuna senza costi di anticipo; Huawei P40 Pro in 30 rate mensili a partire da 20 euro ciascuna senza costi di anticipo;

in 30 rate mensili a partire ciascuna senza costi di anticipo; Huawei P40 Lite in 30 rate mensili a partire da 5 euro ciascuna e senza costi di anticipo.

Non possiamo non sottolineare che la SIM abbinata a questa offerta di TIM dovrà restare attiva per tutti i 30 mesi utili all’acquisto dello smartphone, altrimenti il cliente dovrà versare in unica soluzione l’importo residuo in una rata finale. Sarà inoltre possibile abbinare anche l’opzione Giga illimitati sulla propria offerta a partire da 1,99 euro al mese.