Oggi 19 maggio 2020 i clienti TIM con profilo ricaricabile possono godere di un bonus omaggio del 10% sulle ricariche standard da 10, 15, 25 e 50 euro. La promozione prevede che il cliente acquisti la ricarica solo attraverso l’applicazione MyTIM.

Con una ricarica è possibile ricevere un bonus del 10%

La promozione della TIM è attiva fino alle 23:59 di oggi, con i bonus omaggio calcolati in questo modo:

ricarica standard da 10 euro, il cliente ottiene 1 euro di credito telefonico in omaggio;

ricarica standard da 15 euro, il cliente ottiene 1,50 euro di credito telefonico in omaggio;

ricarica standard da 25 euro, il cliente ottiene 2,50 euro di credito telefonico in omaggio;

ricarica standard da 50 euro, il cliente ottiene 5 euro di credito telefonico in omaggio.

Vi ricordiamo che il bonus in omaggio è disponibile solo se si acquista una ricarica standard tramite l’applicazione mobile, pertanto la promozione non ha alcuna validità per le ricariche disponibili attraverso il sito ufficiale della compagnia o tramite altri canali di distribuzione.

Il bonus del 10% conferito a seguito della ricarica verrà considerato come credito telefonico aggiuntivo, e non è trasferibile o rimborsabile in alcun modo. Solitamente il bonus omaggio del 10% viene ricaricato dopo qualche minuto dall’acquisto della ricarica telefonica.

