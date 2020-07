Come annunciato qualche giorno fa, TIM oggi ha pubblicato sul suo sito Web l’avviso relativo alla prossima chiusura del servizio denominato Pay for Me, che consente di chiamare un numero di rete fissa o mobile TIM addebitando i costi della conversazione al cliente che risponde alla telefonata.

Il servizio in questione permette al chiamante di addebitare il costo della chiamata su un numero TIM fisso o mobile digitando 4088 seguito dal numero fisso o mobile se si utilizza il servizio dall’Italia chiamando da telefono fisso, da un cellulare TIM (anche con credito esaurito) o WINDTRE, oppure dall’estero in roaming internazionale. Da un numero mobile Vodafone era sufficiente digitare 111 seguito dal numero da chiamare e dal simbolo #.

TIM Pay for Me terminerà a settembre 2020

A partire dal 14 Settembre 2020 il servizio Pay for Me, iniziato il 4 Giugno 2002, non sarà più disponibile e verrà disattivato automaticamente senza costi.

Il cliente che riceve la chiamata con addebito a suo carico viene avvisato preventivamente da un messaggio che gli offre la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta, ma questa possibilità esisterà ancora solo per un paio di mesi.