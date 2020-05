In alcuni negozi TIM anche nel mese di maggio sono disponibili delle speciali SIM preattivate con delle offerte rivolte a chi proviene da altri operatori e chiamate TIM Supreme New, TIM Steel Pro e TIM Online.

Le caratteristiche di TIM Supreme New, TIM Steel Pro e TIM Online

Iniziando da TIM Supreme New, si tratta di un’offerta che prevede un canone di 5,99 euro al mese e mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload).

Questa offerta è riservata ai nuovi clienti TIM che provengono da Iliad e da alcuni operatori virtuali (sono esclusi Fastweb, Kena Mobile, ho. Mobile, Lyca Mobile, Very Mobile, CoopVoce, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia).

TIM Steel Pro invece prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 7,99 euro al mese ed è riservata a chi proviene da Fastweb e da alcuni operatori virtuali (CoopVoce, Tiscali, BT Enia Mobile, DigiMobil e Welcome Italia).

TIM Online, infine, prevede un canone di 14,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti 1.000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 3 giga di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che provengono da Vodafone e WINDTRE.

