In questi giorni TIM ha apportato alcune modifiche al proprio listino con gli smartphone che gli utenti ricaricabili possono acquistare a rate.

Le novità del listino di TIM

Tra le novità vi è l’inserimento di Samsung Galaxy A20s a 5 euro al mese (per 30 mesi) e di Samsung Galaxy A31 a 10 euro al mese (per 30 mesi), in entrambi i casi senza anticipo.

Un’altra novità riguarda Motorola Edge 5G, il cui canone mensile per la rateizzazione si è abbassato da 17 euro a 15 euro, anche in questo caso senza anticipo.

Tra i modelli in arrivo vi dovrebbero essere Motorola Moto G Pro (rate di 8 euro per 30 mesi), Motorola Moto G 5G Plus (rate di 10 euro per 30 mesi) e Motorola Edge Plus (rate di 30 euro per 30 mesi).

Ed ancora, nel listino Smart Cash arriva Redmi 9AT, smartphone che potrà essere acquistato con un anticipo di 69 euro e 30 rate da 0 euro, con un costo di attivazione di 9,99 euro.

I clienti TIM Young, infine, potranno acquistare Huawei P40 Lite a 5 euro al mese (per 30 mesi) e Huawei P40 Lite E a 3 euro al mese (per 30 mesi) invece di 5 euro.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche