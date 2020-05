Come ben sappiamo quest’oggi, 4 maggio 2020, parte ufficialmente la “Fase 2” per quanto riguarda le misure di sicurezza nazionale per contenere la diffusione del Coronavirus. Se, quindi, da un lato si inizia a tornare ad una normalità, dall’altro sottolineiamo il perdurare di una particolare promozione gratuita di TIM.

Giga illimitati per un mese con TIM

Il primo operatore telefonico italiano, durante l’inizio della fase di quarantena, presentava l’offerta per ottenere giga illimitati per tutti gli utenti TIM iscritti su Tim Party tramite l’applicazione mobile oppure tramite il sito timparty.it.

In queste ore scopriamo che, ancora oggi, i clienti ricaricabili con offerta dati a pagamento a tempo indeterminato e senza giga illimitati attivi, possono attivare l’opzione TIM giga illimitati per un mese. La promozione in questione può essere utilizzata solo in presenza di credito residuo sulla propria SIM TIM, ed il traffico dati può essere utilizzato solo entro la mezzanotte del mese successivo all’attivazione.

Come avevamo sottolineato nella news linkata poco più su, l’utente che sottoscrive la promozione ha a disposizione un massimo di 500 GB di traffico dati, mentre il limite massimo di giga per il roaming nei paesi dell’Unione Europea è pari a 6 gb di traffico.

