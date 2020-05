Nella giornata di oggi, 14 maggio 2020, TIM, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha annunciato il lancio della E-learning Card, un nuovo strumento pensato per dare una mano a scuole, docenti e studenti con la didattica a distanza.

Con questo nuovo strumento, TIM conferma il proprio impegno al fianco del Ministero dell’Istruzione e della scuola per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e ridurre le disuguaglianze legate all’accesso alla Rete, che in questo periodo hanno ripercussioni ancora più delicate in relazione alla fruizione della didattica a distanza.

TIM E-learning Card: che cos’è e chi può attivarla

Già a partire da domani TIM renderà disponibile all’attivazione la E-learning Card, che si rivolge a tutti i clienti prepagati consumer di telefonia mobile aventi un’offerta dati attiva.

Grazie alla E-learning Card di TIM, studenti e docenti avranno la possibilità di navigare senza limiti di traffico sulle principali piattaforme di didattica a distanza, con particolare riferimento a quelle indicate sul sito del Ministero dell’Istruzione, dopo appositi accordi per l’uso a titolo gratuito da parte delle scuole (al momento WeSchool powered by TIM, Office 365 Education A1, Google Suite for Education), senza consumare i GB compresi nella propria offerta. In ogni caso, TIM ha già comunicato il proprio impegno ad estendere la fruibilità della Card anche ad ulteriori piattaforme che verranno indicate dal Ministero dell’Istruzione.

Per quanto concerne le modalità di attivazione, la E-learning Card di TIM potrà essere attivata in modo del tutto gratuito su TIM Party. L’operatore ricorda anche la possibilità di ottenere un bundle aggiuntivo di 5 GB al mese per la navigazione dai Paesi UE.

Questa nuova iniziativa si affianca a quelle già messe in campo da TIM per dare una mano ai cittadini in questa situazione di emergenza, come l’helpdesk di supporto tecnico e didattico relativo a WeSchool e Google Suite for Education e, nell’ambito della più ampia “Operazione Risorgimento Digitale”, “Maestri d’Italia“, la scuola speciale di Internet online, libera e gratuita, con lezioni quotidiane e non solo. Per maggiori informazioni sulle iniziative di TIM, date un’occhiata al sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche