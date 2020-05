Quali sono le offerte TIM con l’opzione giga illimitati? Una questione che non si limita alla comune e da chiunque attivabile TIM Advance 5G Unlimited, ma che cela anche qualche altra soluzione terza, ad esempio, per alcuni già clienti. Ecco tutto.

Le offerte TIM con l’opzione giga illimitati

Come anticipato, fra queste c’è la TIM Advance 5G Unlimited citata, che al prezzo di 39,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 250 minuti verso alcune destinazioni estere, 3 GB in roaming extra UE e l’opzione citata, la giga illimitati di cui accenniamo.

Se questo è un piano tariffario attivabile da tutti, ce ne sono altre, attivabili da alcuni già clienti selezionati come la TIM xTE Unlimited Pro, una delle offerte TIM proposte ad personam (o in alcuni rivenditori ufficiali) che offre minuti, SMS e giga illimitati a 24,99 euro al mese. In più sono inclusi anche 250 minuti verso l’estero, 250 SMS e 3 GB di internet in roaming extra UE.

E infine, sono disponibili anche le opzioni giga illimitati (con 500 GB aggiuntivi alle offerte telefoniche già attive), anch’esse, proposte in esclusiva a determinati clienti TIM, con prezzi che partono da 1,99 euro la mese per la versione Green fino a 19,99 euro per la versione Gold.

