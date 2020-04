Da un paio di giorni circa TIM ha aggiornato il proprio listino di smartphone acquistabili a rate inserendo anche gli ultimi arrivati Huawei P40 e Huawei P40 Pro.

Fino ad ulteriore comunicazione, quindi, tutti i clienti TIM con un’offerta dati attiva potranno acquistare i nuovi top di gamma di Huawei con un contributo mensile e un anticipo iniziale che variano a seconda del contratto sottoscritto.

Tutti i clienti TIM ricaricabile potranno acquistare Huawei P40 al costo di 20 euro al mese (per 30 mesi) e un anticipo di 49 euro, mentre Huawei P40 Pro è acquistabile per 26 euro al mese (per 30 mesi) e un anticipo di 69 euro. Le stesse tariffe si applicano anche ai clienti con una rateizzazione in scadenza che volessero cambiare l’offerta scegliendo uno dei due nuovi top di gamma.

Discorso diverso invece per i clienti che hanno scelto il 4.5G o il 5G di TIM:

con TIM Advance 4.5G e 5G è possibile scegliere Huawei P40 con 10 euro al mese (per 30 mesi) e anticipo di 199 euro, mentre Huawei P40 Pro è acquistabile per 15 euro al mese (per 30 mesi) con 199 euro di anticipo;

è possibile scegliere Huawei P40 con 10 euro al mese (per 30 mesi) e anticipo di 199 euro, mentre Huawei P40 Pro è acquistabile per 15 euro al mese (per 30 mesi) con 199 euro di anticipo; con TIM Advance 5G Unlimited i due smartphone sono invece acquistabili a 0 euro al mese per P40 e 10 euro al mese per P40 Pro, entrambi con anticipo di 199 euro.

I due dispositivi sono inoltre stati inseriti anche nella promozione #IoRestoConnesso, che consente di acquistare smartphone a rate a prezzo scontato: in questo caso si parla di 20 euro al mese per Huawei P40 e 26 euro al mese per Huawei P40 Pro, senza alcun costo d’anticipo.

