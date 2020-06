Manca davvero poco all’arrivo dell’estate e come ogni anno gli operatori si preparano a darsi battaglia a suon di offerte. TIM è tra le prime a muoversi, anche se le sue offerte non sono ancora state ufficializzate.

Siamo però in grado di fornirvi alcune anticipazioni su quelle che saranno le proposte dell’operatore blu per la prossima stagione estiva. Non è ancora nota la data di inizio validità delle proposte che stiamo per presentarvi, ma dovrebbe mancare davvero poco.

TIM Supergiga Raddoppia

La prima promozione è riservata a chi attiverà le offerte dati TIM Supergiga 20 GB e Supergiga 50 GB. È previsto il raddoppio del traffico a disposizione senza alcun costo aggiuntivo per i primi tre mesi.

Supergiga 20 GB costerà dunque 9,99 euro al mese offrendo 40 GB per i primi tre mesi, mentre Supergiga 50 GB permetterà di usufruire di 100 GB al mese al costo di 13,99 euro. In entrambi i casi al termine del periodo di promozione l’offerta si rinnoverà automaticamente con il bundle dati standard.

Il traffico in roaming è pari a 6 GB per l’offerta da 20 GB e a 8 GB per quella da 50 GB, con un costo extrasoglia pari a 0,416 centesimi di euro per ogni MB aggiuntivo. Il traffico non utilizzato nel mese sarà azzerato e non potrà essere cumulato con quello dei mesi successivi.

TIM Young Student Edition

Sarà riservata agli under 25 la nuova offerta TIM Young Student Edition, che includerà minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, e 40 GB di traffico Internet nel caso di addebito su carta di credito o conto corrente. Nel caso di addebito sul credito residuo il traffico a disposizione scenderà a 20 GB.

È inoltre incluso il traffico consumato sulle app più popolari di musica, social e chat, che non andranno a incidere sul traffico a disposizione. Il costo mensile è di 9,99 euro e include l’abbonamento gratuito a TIMMUSIC Platinum per i primi sei mesi.

Nell’offerta sarà inoltre inclusa gratuitamente per tre mesi TIM Video Card, che consente di utilizzare le principali app di streaming video senza consumare il proprio traffico. Al termine dell’offerta, salvo disattivazione, saranno addebitati 9,99 euro al mese per l’opzione.