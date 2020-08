Spusu, operatore austriaco attivo sul territorio italiano dallo scorso giugno, permette di mantenere attiva la SIM dopo la portabilità in uscita verso un altro operatore; ecco cosa significa e come funziona.

La SIM Spusu continua a vivere anche dopo il cambio operatore

Solitamente, quando si richiede la portabilità del proprio numero da un operatore all’altro, la SIM dell’operatore di partenza viene disattivata dopo che la portabilità è stata completata. Ciò significa che il numero passa al nuovo operatore, ma l’utente non può più utilizzare la vecchia SIM.

Con Spusu, però, gli utenti hanno la possibilità di mantenere attiva la propria SIM Spusu anche dopo aver deciso di portare il proprio numero verso un altro operatore; per far questo, la SIM Spusu verrà dotata di un nuovo numero, ma manterrà attiva la stessa promozione e le stesse condizioni in essere prima del cambio.

Per ottenere ciò l’utente dovrà esplicitamente richiedere tale possibilità al servizio clienti Spusu prima di effettuare la portabilità verso l’altro operatore.

A quanto pare, in questi mesi di attività in Italia Spusu non avrebbe effettivamente disattivato le SIM dopo la portabilità in uscita, e starebbe ora andando a disattivarle per allinearsi alle norme italiane; l’operatore vuole però mantenere disponibile questo meccanismo, ovviamente – come spiegato sopra – dopo libera decisione dell’utente.