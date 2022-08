La ricerca del risparmio può a volte portare a fare un cattivo acquisto, motivo per il quale oggi vi vogliamo parlare di due smartphone interessanti nella fascia di prezzo alla quale sono proposti. ZTE Blade A72 e A72 5G sono entrambi sotto i 200€ e sono anche disponibili all’acquisto attraverso l’operatore WindTre, il che li rende due soluzioni da tenere in considerazione se non le vostre pretese rientrano in quelle della maggior parte dell’utenza.

Scopriamone insieme pregi e difetti all’interno della nostra recensione completa e cerchiamo di scoprire se queste due alternative del produttore cinese possono essere davvero valide.

Design & Ergonomia

Non è difficile immaginare che questi due smartphone che condividono il nome possano avere delle similitudini anche dal punto di vista del design. Dobbiamo ammettere che il produttore ha scelto sapientemente di renderli più diversi di quello che ci aspettassimo, giustificando quindi la scelta di un modello rispetto ad un altro e anche la differenza di prezzo tra i due.

Blade A72 è il più economico dei due, non godendo appunto della predisposizione alla connettività alle reti di quinta generazione, ma non per questo è meno curato. La back cover è realizzata completamente in plastica, così come le cornici laterali e la finitura zigrinata permette un miglior grip se lo utilizziamo senza alcuna protezione.

Non abbiamo evidenziato alcun tipo di difetto nell’assemblaggio e tutto sembra curato nei minimi particolari. E’ uno smartphone dalle dimensioni importanti, complice il display da 6.74” di tipo LCD con risoluzione HD+. Questo porta il dispositivo a pesare 213 grammi, rendendo l’esperienza d’uso decisamente scomoda.

Suo fratello maggiore, A72 5G, è invece leggermente più contenuto nelle dimensioni, complice un display da 6.52“. Anch’esso è solamente un LCD IPS con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz.

In entrambi i casi si tratta di unità più che sufficienti se non si hanno particolari pretese. E’ evidente che un occhio esperto sia in grado di notare una mancanza di risoluzione e purtroppo una luminosità a tratti insufficiente, specialmente nei periodi più caldi dell’anno.

Da sottolineare inoltre che sulla versione 5G è presente anche il lettore d’impronte digitali, posizionato lungo il bordo destro del dispositivo. Questo è abbastanza preciso ma non particolarmente veloce nel riconoscere il nostro dito.

Hardware e Prestazioni

Cominciamo con la premessa che nessuno dei due smartphone brilla come prestazioni, complice un comparto hardware di fascia bassa che punta più sulla gestione energetica che sulla fluidità del sistema.

Blade A72 monta un processore Unisoc SC9863A con 3 GB di memoria RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD. La sua versione 5G invece sfrutta il ben più affidabile Mediatek Dimensity 700, con 4 GB di memoria RAM e lo stesso quantitativo di spazio per l’utente.

Tra i due quello con l’esperienza utente migliore è indubbiamente Blade A72 5G che tolti rallentamenti e indecisioni tipiche della sua fascia di prezzo è in grado di gestire tutti i processi quotidiani senza particolari problemi. Non si tratta di uno smartphone adatto al gioco e questo è chiaro, ma durante un uso social normale non si è comportato affatto male.

In entrambi i casi le temperature sono rimaste sotto controllo in qualsiasi situazione e la gestione energetica è stata ottima, tanto che come vedremo i risultati di autonomia sono davvero incoraggianti.

Funzionalità

A bordo di entrambi i dispositivi di ZTE troviamo MyOS 11, basato sull’omonima versione di Android. L’interfaccia del produttore cinese abbiamo già avuto modo di vederla anche su altri dispositivi e non è nient’altro che una versione quasi stock del robottino verde, rivisitata sotto alcuni punti di vista.

Non mancano le impostazioni e le personalizzazioni, ma non si segnalano funzionalità particolari da sfruttare con questi dispositivi.

Fotocamera

Somiglianze importanti anche nelle prestazioni del comparto fotografico, dove entrambi gli smartphone restituiscono risultati sufficienti con una buona luminosità ambientale, peggiorando in notturna.

ZTE Blade A72 5G ha una configurazione a tripla fotocamera con sensore principale da 12 megapixel e altri due sensori da 2 megapixel. Blade A72 d’altro canto ha invece un sensore principale da 13 megapixel aiutato da uno da 8 megapixel e un altro da 2.

Se cercate uno smartphone per condividere uno scatto ogni tanto, magari sui social, possono andare bene ma ricordatevi sono pur sempre degli smartphone economici.

Autonomia

Una delle differenze tra i due la ritroviamo nella batteria. Sulla versione 5G troviamo una 4000 mAh e sulla versione 4G addirittura una 6000 mAh.

Anche se potremmo pensare che la differenza tra i due sia abissale non è invece così, indice che il SoC di casa Mediatek sia decisamente più avanzato del suo sfidante. Entrambi gli smartphone sono in grado di portarvi a sera senza rinunce, anzi, garantiranno almeno 1 giorno e mezzo di utilizzo. La differenza di schermo acceso è nell’ordine di 30/40 min a favore di Blade A72.

In conclusione

Si tratta di due smartphone di fascia bassa, ma pur sempre affidabili come il produttore cinese ci ha abituato. Il target perfetto per questi dispositivi è una persona in cerca di un secondo telefono o magari come primo telefono per un ragazzo.

Parliamo ora di cifre per farvi capire che in fin dei conti su tutti i difetti evidenziati ci si può tranquillamente passare sopra. ZTE Blade A72 vi verrà dato gratuitamente con WindTre sottoscrivendo un abbonamento o a 139€ qualora decideste di acquistarlo in un’unica soluzione.

ZTE Blade A72 5G invece è attualmente in sconto a 149,90€ (da 179,90€) con il pagamento in un’unica soluzione o anch’esso proposto gratuitamente con un piano di abbonamento WindTre.

Insomma se dovete aggiornare il vostro piano tariffario potrebbe essere la soluzione ideale per portarselo a casa, valutando poi in seguito cosa farci. Se siete in cerca di un telefono per tutti i giorni e avete esigenze magari un filo più impegnative vi consigliamo di guardarvi intorno, spendendo magari qualche euro in più su una soluzione più strutturata.

Fra i due quello che vi consigliamo è ZTE Blade A72 5G.