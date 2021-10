Il brand METZ è sul mercato delle TV da più di 80 anni e, seppur in Italia stia cercando di farsi spazio solo negli ultimi tempi, in Germania (dove è nata) è decisamente un brand più affermato. In questi giorni ha tirato fuori un nuovo modello, ovvero questa MUC8500Z che è in pratica un corposo aggiornamento tecnico della versione 700. Le sue peculiarità sono numerose: supporta ovviamente il DVB-T2, ha Android 10 TV ma soprattutto la tecnologica di Metz 2x120Hz finora destinata solo alla fascia alta. Questo TV però è di fascia media, costa circa 600 Euro e ha tutte le carte in tavola per dire la sua.

In confezione

All’interno della confezione è presente, oltre alla TV, lo stand dedicato in plastica composto da due gambe, il telecomando con controllo vocale e connettività Bluetooth, 2x batterie AAA e il manuale. Interessante la cura nella spedizione del TV che avviene in posizione verticale, legato ad un bancale e legato con delle fascette, in questo modo non rischia di rompersi durante il trasporto.

Video recensione METZ MUC8500Z

Materiali e costruzione

Così come per la spedizione anche il prodotto in sé sembra solido e ben costruito. Sulla parte inferiore ha due piedi abbastanza eleganti che vanno fissati con due semplici viti mentre sul retro abbiamo tutte le porte, posizionate lateralmente:

3x HDMI 2.1 (capaci di azioni come accensione della TV automatica);

2x USB 2.0 per dispositivi di archiviazione esterna e alimentazione di eventuali stick;

porta audio digitale;

LAN Ethernet;

Ingresso antenna satellitare;

Ingresso antenna digitale terrestre;

supporto DVB-T2.

Le porte sono tutte vicine, soprattutto quelle HDMI, di conseguenza collegare più dispositivi contemporaneamente a volte può risultare difficile se non si ha una sorta di prolunga. Ha poi connettività Bluetooth 5.0 bidirezionale, connettività wireless 2.4 e 5.0 Ghz e tecnologia Chromecast.

Frontalmente invece le cornici attorno al display sono ridotte all’osso, la superficie occupata dal pannello è infatti del 98,6%.

Completissimo poi è il telecomando: ci sono tasti dedicati a Netflix, Prime video, Youtube e Google Play, tastierino numerico, frecce di navigazione, classici pulsanti di conferma, uscita, indietro, menu e sorgente oltre ai pulsanti per andare indietro, avanti o mettere paly pausa, e il pulsante per richiamare Google Assistant così da impartire comandi vocali.

Hardware e display

Ciò che la contraddistingue dalla massa però è cosa c’è al suo interno ovvero cosa offre tecnologicamente parlando.

Il pannello è di tipo LCD con risoluzione 4K, la qualità è davvero di buon livello sia per quanto riguarda la profondità dei neri sia per quanto riguarda il pannello protettivo che riflette poco, tutta un’altra cosa rispetto ad un altro TV che vi ho portato recentemente sul canale e che ha praticamente lo stesso costo.

La sua peculiarità principale però è la tecnologia proprietaria 2×120 Hz, la stessa presente sui televisori del brand di fascia più alta. Questo TV infatti monta un pannello ad elevato refresh rate e, dato che contenuti di questo tipo scarseggiano, METZ ha implementato chip e algoritmi dedicati di previsione dei movimenti dell’immagine per aumentare il numero di frame del video che si sta guardando ed evitare quel noioso effetto scia o micro lag che ha iniziato a palesarsi negli ultimi anni nei televisori a medio-basso costo. Per rendere l’idea come ad esempio nelle partite di calcio dove il pallone e i giocatori non sono nitidi nei movimenti.

Tra le altre tecnologie a disposizione ha anche Flicker Free per ottenere un aggiustamento graduale della luminosità così da non affaticare la vista e Chameleon Extreme 2.0, un processore d’immagine che va a regolare dinamicamente, frame per frame, alcuni parametri qualitativi per ottenere un’esperienza complessivamente di maggior impatto.

Il tutto funziona davvero bene, ha superato egregiamente tutti i test e possiamo confermare che sia un TV particolarmente adatto anche per gli eventi sportivi come quelli calcistici. Non a caso il brand è di recente diventato partner della Juventus.

L’audio è offerto da due speaker da 10W con tecnologia Dolby Digital Plus, DTS, di discreta fattura; i bassi non sono particolarmente presenti ma nel complesso è un aspetto positivo di questo TV se non si raggiungono livelli di volume troppo alti.

Software: Smart TV grazie ad Android 10 TV

Rispetto a tante altre Smart TV in circolazione un aspetto particolarmente interessante è il fatto che pre-installato ci sia Android TV nella sua versione 10. Questo è di fatto il sistema operativo centrale del televisore per cui all’avvio richiede alcuni passaggi di configurazione come l’impostazione della connettività e l’associazione di un account Google, in questo modo si potrà usare Assistant e avere tutte le preferenze già impostate. Grazie alla tecnologia Google infatti se avrete già inserito le password ad alcuni servizi come Netflix, queste verranno automaticamente importate senza dover ri-effettuare la procedura di login da zero.

Androdi 10 TV di base permette di avviare la modalità TV, dove poter scorrere così i canali del digitale terrestre o satellitari, oppure installare nuove applicazioni dal Google Play Store come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ma anche RaiPlay, Dplay e Mediaset Infinity ma non solo. Non solo app ma anche Giochi con cui è possibile passare alcune ore di svago attraverso l’uso del telecomando o il collegamento di un Gamepad tramite Bluetooth, e come ormai ben saprete è possibile giocare direttamente anche a Google Stadia.

Tutto funziona correttamente e soprattutto velocemente. Il passaggio da un’app all’altra è quasi istantaneo offrendo di fatto un’esperienza fluida. Tramite i comandi vocali poi possiamo impartire ulteriori comandi come ad esempio “Apri Squid Game su Netflix” piuttosto che navigare tra canali o regolare le impostazioni. Il microfono comunque è situato sul telecomando e all’avvio del riconoscimento vocale la TV abbassa intelligentemente il volume per ascoltarci meglio.

Non manca anche la presenza delle funzionalità Chromecast per comandare il TV dallo smartphone e trasmettere qualsiasi contenuto multimediale.

Conclusioni e dove comprare METZ MUC8500Z

Metz MUC8500Z è disponibile dal 20 di ottobre 2021 al prezzo di listino di 649 Euro, tutto sommato una cifra accattivante che va a confermare la bontà di questo prodotto. È indubbiamente consigliato per chi ama guardare eventi sportivi e vuole godere di un’ottima esperienza multimediale senza però dover sborsare una cifra eccessivamente elevata. Metz infatti ha anche modelli di maggior qualità con anche pannelli OLED ma che superano i 1000 Euro di prezzo.

Perfetta anche nel caso doveste cambiare il vostro Televisore in vista dello switch-off al DVB-T2, tecnologia che precluderà la visione anche del digitale terrestre su TV che ne sono sprovvisti, a meno che non si acquisti un nuovo decoder.

Disponibile su venduta e spedita da Amazon.

