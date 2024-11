Una buona salute mentale e un buon benessere fisico passano anche e soprattutto per l’ambiente casalingo e il sonno perché entrambi occupano la maggior parte della nostra giornata e li influenzano direttamente ed è per questo che è fondamentale far sì che siano sani e di qualità. E fra gli accorgimenti da tenere affinché entrambi siano favorevoli al nostro benessere psicofisico è fare in modo di respirare aria sana e adatta al nostro ambiente e soprattutto al nostro corpo e per ottenere questo è importante tenerne sotto controllo i parametri tramite degli strumenti appositi. Ed è qui che entrano in gioco i monitor dell’aria di Qingping perché sono dei veri e propri concentrati di sensori capaci di monitorare in modo smart un sacco di parametri utili per creare le condizioni adatte per vivere meglio e quindi per avere dei benefici sul benessere mentale e fisico. Noi ne stiamo utilizzando alcuni da qualche mese e oggi vi spieghiamo perché non sono da sottovalutare e soprattutto perché possono essere un valido strumento per migliorare la salute personale passando da un ambiente casalingo più sano.

Che cosa sono e come sono fatti

Allora, i monitor che stiamo utilizzando noi sono tre e ognuno di loro possiede la capacità di monitorare dei parametri dell’aria: c’è il più semplice Qingping CO₂ & Temp & RH Monitor in grado di monitorare CO2, temperatura e umidità, c’è il piccolino Qingping Air Monitor Lite capace di monitorare CO2, particelle da 2,5 µm, particelle da 10 µm, la temperatura e l’umidità e c’è, per finire, il bestione dei tre, Qingping Air Monitor 2, che è in grado di rilevare i valori di CO2, delle particelle da 2,5 µm, delle particelle da 10 µm, della temperatura, dell’umidità, del rumore e delle molecole dei composti chimici nell’aria (VOC). Ognuno di loro possiede un form factor diverso da quello degli altri però questa cosa non impedisce che tutti e tre siano ben costruiti, integrino un bel display leggibile nella parte anteriore e il Wi-Fi, elemento imprescindibile per far sì che funzionino in maniera del tutto smart.

Un po’ di funzioni e che cosa fanno

Riprendendo quanto appena detto, i tre monitor, seppur non monitorino tutti gli stessi parametri, condividono gran parte delle caratteristiche tecniche, almeno quelle che ci interessano perché utili al loro funzionamento smart: troviamo su ognuno di loro un display per leggere i valori dei parametri dell’aria a colpo d’occhio, dei tasti fisici o a sfioramento per l’accensione e lo spegnimento e per agire su qualche impostazione e sulle informazioni da visualizzare, una batteria integrata (seppur due di loro, 2 e Lite, abbiano bisogno di essere collegati alla corrente tramite alimentatore), il Bluetooth per il primo collegamento e soprattutto il Wi-Fi, utile per sincronizzare in tempo reale i dati con l’applicazione per smartphone. Il meno personalizzabile dei tre è Qingping CO₂ & Temp & RH Monitor perché non dà accesso ad alcuna opzione dal suo display e consente di gestire giusto qualcosina dall’applicazione, mentre Qingping Air Monitor Lite dà già qualcosa in più permettendo dall’applicazione di tarare i sensori, di condividere i dati, di impostare una modalità notte e di agire su qualche altro parametro.

Il top dei tre, non solo per il numero dei parametri dell’aria che è capace di monitorare, è Qingping Air Monitor 2 perché è un vero e proprio mini smart display: innanzitutto possiede un bel display touchscreen luminoso, vivido e definito con tanto di sensore luminosità, poi consente di impostare diverse opzioni direttamente dal suo sistema (come sveglia, meteo, sensori, luminosità e timeout del display, screensaver e via dicendo) e questo fa sì che non sia necessaria l’applicazione, che è comunque utile per modificare alcune impostazioni, visualizzare i dati sui parametri dell’aria e per fare qualche altra cosetta ancora. L’unico loro difetto è che non sono pensati per il mercato europeo e italiano (sono destinati alla Cina e agli USA) e per questo includono solo la lingua cinese e inglese, qualche limitazione geografica legata al meteo e al fuso orario e qualche altra cosa minore del genere; comunque si usano senza alcun problema anche qui da noi perché funzionano completamente e sono leggibili in lingua inglese. In compenso però le misurazioni sono precise e i dati affidabili, per cui su di loro si può contare.

Perché possono migliorare la salute personale

Wow, bello, ok, però in che modo possono aiutare a migliorare il benessere fisico e mentale? La risposta potrebbe sembrare banale, ma non lo è: possono farlo aiutando a conoscere l’aria che si respira in casa così da averne consapevolezza al fine di poter creare un ambiente casalingo maggiormente vivibile e a misura di corpo e mente. Detta così, potrebbe non avere alcun significato ed è per questo che ora vi spieghiamo. Per far sì che si stia bene fisicamente e che si possa favorire il sonno e un corretto riposo e di conseguenza stare bene anche mentalmente è fondamentale avere intorno un ambiente favorevole e quindi fatto della giusta umidità, della giusta temperatura, di silenzio e di aria pulita.

Ed è qui che vengono in aiuto i monitor di Qingping perché non solo consentono di monitorare questi ed altri valori dell’aria, così da avere un quadro della situazione ambientale, ma sono in grado anche di dare dei consigli su come migliorare le condizioni ambientali per vivere meglio a seconda delle rilevazioni fatte; per esempio, in caso di umidità elevata suggeriscono di accendere il deumidificatore, in caso di temperatura interna bassa consigliano di accendere il riscaldamento, in caso di elevata quantità di particelle e/o molecole di composti chimici nell’aria suggeriscono di accendere un purificatore dell’aria oppure di aprire le finestre e così via. La loro cosa bella è che adattano le misurazioni sulle condizioni locali, tengono uno storico lungo di settimane delle misurazioni fatte, rilevano i parametri in tempo reale e forniscono i suggerimenti per migliorare la qualità dell’aria e le condizioni ambientali in tempo reale. Tenendoli sott’occhio è un gioco da ragazzi creare le condizioni ambientali favorevoli per stare bene fisicamente e mentalmente, non andare incontro a problemi, per favorire un buon riposo notturno e in generale per sentirsi a proprio agio con il luogo in cui si vive. E, credeteci, non è da sottovalutare questa cosa, soprattutto a lungo termine come nel nostro caso; senza contare che loro sono un valido aiuto anche per evitare che si possa formare della muffa in casa consentendo di monitorare la temperatura e l’umidità dell’aria, tanto per dirne un’altra (e la muffa non è una buona cosa per la salute, soprattutto per quella delle vie respiratorie).

Dove comprarli in Italia

Qingping CO₂ & Temp & RH Monitor, Qingping Air Monitor Lite e Qingping Air Monitor 2 sono disponibili all’acquisto in Italia su Amazon Italia, venduti dall’azienda e spediti da Amazon: i prezzi sono, rispettivamente, di 69,99 euro, di 89,99 euro e di 159,99 euro.

Pro: applicazione



affidabilità



precisione dei dati



funzioni software



qualità costruttiva



completezza



suggerimenti Contro: assenza dell'italiano



prezzi poco accessibili



limitazioni geografiche