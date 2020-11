Da tempo ci si domandava quando gli utenti Android avrebbero avuto la possibilità di usare uno sfondo virtuale su Zoom, opzione disponibile da un po’ sia in ambiente desktop che sui device iOS. Sarai quindi felici di sapere che, finalmente, gli sfondi virtuali sono arrivati anche sull’applicazione Android. Tra l’altro, non è nemmeno l’unica novità portata dalla versione numero 5.3.52640.0920 (a proposito, ti raccomandiamo di controllare tramite il Google Play Store di avere l’app aggiornata). Ma di questo parleremo nella parte conclusiva della nostra guida, prima concentriamoci appunto sul focus dell’articolo, cioè come aggiungere uno sfondo virtuale durante una videochiamata su Zoom avendo uno smartphone con sistema operativo Android.

I passaggi da seguire per mettere uno sfondo virtuale su Zoom per Android

Ecco quali sono i passaggi per abilitare uno sfondo virtuale su Zoom con uno smartphone Android:

Apri Zoom e unisciti o crea una videochiamata Una volta che sei dentro la videochiamata, tocca lo schermo per visualizzare il menu Fai tap sul tasto Altro Seleziona l’opzione Sfondo Virtuale Scegli quale sfondo ti piace di più tra quelli disponibili e selezionalo con un tap per abilitarlo Fai tap su Nessuno se vuoi avere uno sfondo virtuale completamente nero

Consiglio: detto che gli sfondi virtuali possono essere attivati in qualsiasi momento, ti suggeriamo di abilitarli quando sei in una stanza ben illuminata e con alle spalle una parete semplice. In questo modo sarà più semplice per l’applicazione distinguere la tua immagine rispetto all’ambiente che ti circonda.

Su Zoom per Android si possono usare solo immagini statiche

L’ultimo aggiornamento dell’app Android di Zoom, sebbene abbia abilitato la funzione dei virtual background, non ha portato l’applicazione mobile allo stesso livello di quella disponibile in ambiente desktop. Infatti, sullo smartphone puoi scegliere soltanto tra immagini statiche, mentre da PC puoi invece selezionare come sfondo sia GIF che video. Se da una parte, dunque, è apprezzabile la novità portata dalla release numero 5.3.52640.0920, dall’altra non possiamo non sottolineare questa mancanza.

Stai già pensando di provare la nuova funzionalità anche sul tuo Chromebook? Ti diamo allora un’altra cattiva notizia: il recente aggiornamento ha di fatto interrotto il supporto di Zoom ai dispositivi con Chrome OS a bordo, quindi non potrai più scaricare l’app dal Play Store presente su qualsiasi modello di Chromebook. Potrebbe comunque trattarsi di una limitazione temporanea, rimani quindi aggiornato con le nostre ultime notizie sulle app Android per conoscere eventuali nuovi sviluppi al riguardo.

Le altre funzionalità aggiuntive del nuovo Zoom per Android

Come accennato nell’introduzione, mettere uno sfondo virtuale su Zoom durante una videochiamata non è l’unica novità implementata dagli sviluppatori per l’app Android. In aggiunta a ciò troviamo ad esempio il supporto audio dal telefono, grazie al quale puoi ora condividere lo schermo durante una videochiamata senza doverti più preoccupare di eventuali interferenze dal microfono.

Inoltre hai la facoltà di nascondere i chat bot nell’elenco di messaggistica istantanea e, sempre in merito alla chat, impostare come non ancora letti file e immagini condivisi dai tuoi colleghi di lavoro o qualunque altra persona presente durante la videochiamata.

