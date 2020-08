Secondo AndroidHeadlines, Sony non annuncerà il flagship Xperia 5 II all’IFA la prossima settimana, bensì il 17 settembre, e sfoggerà un display da 6,1 pollici con alta frequenza di aggiornamento.

Sony Xperia 5 II sarà uno smartphone 5G e monterà un display OLED Full HD+ HDR da 6,1 pollici 21:9 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di scansione touch di 240 Hz.

Sotto il cofano sarà presente il SoC Snapdragon 865, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibili tramite slot per scheda micro SD.

Sony ha dotato questo smartphone di una batteria da 4.000 mAh e di una porta USB Type-C PD per la ricarica rapida. Le dimensioni di 158 x 68 x 8 mm rendono il top di gamma praticamente identico al suo predecessore, ma questa volta è presente un jack per le cuffie.

Il comparto fotografico di Sony Xperia 5 II sembra promettente

Sul retro del dispositivo sono presenti tre fotocamere. Il primo sensore è da 12 MP 24 mm con apertura f / 1.7 con un campo visivo di 82 gradi.

La seconda fotocamera è il teleobiettivo da 12 MP con apertura di f/2.4 e zoom 3X, mentre l’obiettivo ultragrandangolare, anch’esso da 12 MP, ha un’apertura f/2.2, una lunghezza focale di 16 e un campo visivo piuttosto ampio a 124 gradi, superiore a quello di LG Velvet e di Samsung Galaxy Note 20 Ultra, entrambi a 120 gradi.

Sul fronte video, gli utenti saranno in grado di registrare in 4K HDR fino a 120 FPS e filmare al rallentatore in 4K HDR, inoltre sono inclusi anche OIS ed EIS e Optical SteadyShot di Sony per la stabilizzazione ibrida nei video.

Da non perdere: Migliori smartphone Android: la classifica di agosto 2020