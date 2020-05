Dopo essersi fatto attendere e desiderare a lungo, Sony Xperia 1 II inizia ad affacciarsi sul mercato, anche in Europa: sono apparsi in Rete i primi preordini, che ci svelano finalmente anche il prezzo di listino del nuovo flagship di Sony e, come avete letto nel titolo, è da device premium a tutti gli effetti: 1.199 euro.

Previsto inizialmente per il MWC 2020 e poi, complice la complicata situazione generale, annunciato senza troppe cerimonie lo scorso 24 febbraio insieme ai modelli Xperia Pro e Xperia 10 II, Sony Xperia 1 II non è arrivato subito sul mercato e il produttore giapponese non è riuscito a mantenere la promessa fatta ad un utente su Twitter il mese scorso: il lancio in Europa non è avvenuto entro la fine di aprile ma, un mese più tardi, finalmente ci siamo.

Allo stato attuale, Sony Xperia 1 II – che tra due giorni sarà disponibile all’acquisto in patria – risulta in preordine negli Stati Uniti e, quello che ci interessa maggiormente, in Europa, con particolare riferimento all’Olanda. Al momento non viene indicata una data di spedizione precisa, tuttavia il rivenditore olandese indica una tempistica – piuttosto vaga – di quattro settimane. Insomma, sebbene le ultime indiscrezioni parlassero di disponibilità globale per fine maggio, difficilmente i primi clienti avranno Sony Xperia 1 II tra le mani prima del mese di giugno.

In un periodo in cui praticamente tutti i maggiori produttori coccolano i clienti che effettuano preordini e i primi acquirenti con degli omaggi, Sony ha scelto un modo decisamente apprezzabile per farsi perdonare per il ritardo: il rivenditore olandese segnala che Sony Xperia 1 II, con 8-256 GB, costa come detto 1.199 euro, ma anche che in bundle con lo smartphone sono presenti le cuffie Sony WH-1000XM3. Si tratta – per opinione ampiamente condivisa – delle migliori cuffie wireless con ANC attualmente presenti sul mercato (ecco la nostra recensione).

In attesa di capire se il bundle sarà lo stesso anche da noi, rispondete ad una domanda: basterebbe un regalo del genere per spingervi ad acquistare subito il nuovo flagship di Sony? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

