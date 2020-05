Sony Xperia 1 II è uno smartphone di fascia alta, che dovrebbe arrivare a breve anche in Italia, svelato a fine febbraio. Fra le sue peculiarità, c’è una funzione dedicata al gioco che consente di giocare tenendo il telefono sotto carica, senza che la batteria ne risenta grazie a un acuto stratagemma .

Giocare con Sony Xperia 1 II mentre il telefono è sotto carica

Utilizzare lo smartphone sotto carica per operazioni gravose per il processore, come i giochi, non è consigliabile per una serie di motivi legati soprattutto al surriscaldamento e alle relative conseguenze.

L’eccessivo calore non fa bene né alla batteria né al telefono e suoi componenti interni. Ne sono la prova le varie soluzioni che vari dispositivi, specie quelli dedicati al gaming, vantano sotto la scocca, fra sistemi di dissipazione del calore a liquido e altre soluzioni simili.

Come anticipato pero, Sony Xperia 1 II, da parte sua, vanta una funzionalità piuttosto curiosa al riguardo. Si tratta di una chicca nota come HS Power Control (HS sta per soppressione del calore) che permette di utilizzare l’alimentazione del caricabatterie senza caricare la batteria del telefono.

Integrata del pacchetto “Game Enhancer”, è evidente lo scopo finale di tutto questo: permettere di utilizzare la ricarica il minimo possibile affinché il telefono rimanga accesso e sia possibile giocare.

Dunque, una funzione particolarmente utile quando si utilizzano giochi pesanti per periodi prolungati, giochi che tendenzialmente consumano molta batteria e riscaldano parecchio.