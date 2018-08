Da InnoLux il primo smartwatch con display OLED flessibile

InnoLux si appresta a mettere in mostra il primo smartwatch al mondo dotato di display OLED flessibile. Questo dispositivo innovativo verrà esibito in occasione dell’imminente convention Touch Taiwan 2018, che si terrà a Taipei dal 29 al 31 agosto prossimi.

Lo stand del produttore, sormontato dallo slogan “Hi Display! Smart Home“, ospiterà, come detto in apertura e confermato da Natasha Chen, Associate Director of Mobile Product di InnoLux, uno smartwatch con una particolarità: un display OLED flessibile. Nello specifico, si tratterà di un’unità da 1,39 pollici flessibile P-OLED, con risoluzione 400 x 400 e realizzato con tecnologia LTPS. La curvatura del display in questione può adattarsi alla piega dell’orologio ed del polso, a tutto vantaggio dell’ergonomia e consentendo di apportare miglioramenti al design. La dirigente ha inoltre aggiunto che InnoLux ha in programma altri dispositivi indossabili dotati di display OLED flessibile e che verranno annunciati ufficialmente in un secondo momento.

In ogni caso, in aggiunta al primo smartwatch al mondo equipaggiato con un display OLED flessibile, la InnoLux si è detta orgogliosa del proprio HRMD. La sigla sta per High Reflective Memory Display ed identifica un display che si rivolge ad un diverso segmento del mercato dei wearable, vale a dire quello degli sportwatch. In particolare, lo sportwatch in questione sarà dotato di un display da 1,19 pollici con risoluzione 240 x 240. Il vantaggio più importante dell’High Reflective Memory Display è rappresentato da consumi particolarmente contenuti, che lo rendono adatto a dispositivi smart indossabili e ad un utilizzo all’aperto.

Se negli anni scorsi era stata Samsung, tra gli altri, a far parlare di sé per alcune idee particolari, i prodotti che InnoLux si appresta a presentare sembrano portare finalmente qualche novità anche per gli smartwatch, in un momento in cui è particolarmente caldo il tema degli smartphone pieghevoli, che ha catturato l’attenzione dei produttori più importanti del settore mobile.

