Hublot lo chiama “Una fusione tra la tradizione e l’innovazione, materiali all’avanguardia e le più recenti tecnologie digitali” ma per i comuni mortali si tratta solo di uno dei più costosi (e probabilmente inutili NdR) smartwatch mai realizzati.

Hublot Big Bang e è infatti pronto a esplodere nei vostri conti correnti lasciando un segno indelebile nell’ordine dei 5.000 euro. Va detto che i materiali sono di altissimo livello per ogni componente, a partire dalle viti in titanio per arrivare al vetro zaffiro che protegge lo schermo.

Non c’è davvero niente, o quasi, di comune in questo smartwatch, a partire dalla cassa che può essere in ceramica o titanio a seconda delle preferenze. In entrambi i casi la misura è di 42 millimetri, con vetro zaffiro a riparare lo schermo AMOLED con risoluzione di 390 x 390 pixel (327 dpi) dal diametro di 30,8 millimetri.

Previous Next Fullscreen

Sembra quasi stonare il cinturino, realizzato in gomma, ma chi conosce il marchio svizzero sa che si tratta di un segno distintivo, introdotto 40 anni fa in combinazione con una cassa in oro, per creare quella che è stata definita Arte della fusione, uno dei segni distintivi degli orologi Hublot.

Il sistema operativo è Wear OS by Google, che sembra trovare terreno fertile solamente tra i produttori di modelli di lusso. All’interno dello smartwatch troviamo un processore Snapdragon Wear 3100 con 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. La connettività include Bluetooth 4.2 LE e WiFi 802.11 b/g/n, oltre al NFC per i pagamenti in mobilità.

Molto comoda la corona rotante che permette di scorrere all’interno dei menu e funziona anche come pulsante. Hublot Big Bang e non teme l’acqua visto che resiste a immersioni fino a 30 metri, ma scordatevi di utilizzarlo per lo sport. Manca infatti il ricevitore GPS così come un rilevatore di battito cardiaco.

Se stavate già correndo sul sito ufficiale per prenotarne uno per sfoggiarlo alla prossima maratona, fareste meglio a rivolgere altrove le vostre attenzioni. Nota negativa, ma non è una sorpresa vista la presenza di Wear OS, per la batteria da 300 mAh che riesce a reggere giusto per un giorno.

Se tutto questo non vi spaventa preparatevi a staccare un assegno da 5.200 dollari per la versione in titanio, mentre se preferite avere la cassa in ceramica la cifra da sborsare è di 5.800 dollari (rispettivamente 4.700 e 5.200 euro circa).

Al momento lo smartwatch non è in commercio ma potete visitare la pagina ufficiale e prendere un appuntamento per toccare con mano il nuovo smartwatch.