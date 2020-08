OUKITEL C21 è il nuovo smartphone entry level della casa cinese, al debutto oggi sul mercato. Il dispositivo punta a conquistarsi la sua fetta all’interno di una fascia di prezzo molto agguerrita, e lo fa con specifiche tecniche intriganti se rapportate alla cifra richiesta dal listino. Andiamo a scoprire tutto su OUKITEL C21.

Caratteristiche tecniche e funzionalità di OUKITEL C21

OUKITEL C21 è uno smartphone entry level se ci basiamo sul prezzo di vendita, ma le sue caratteristiche tecniche provano a stupire e sembrano più vicine a quelle di un fascia media, perlomeno sulla carta. Partendo dal display, a bordo troviamo uno schermo FullScreen da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2310 pixel), con rapporto di forma 19,3:9; si tratta di un’unità molto sottile grazie alla tecnologia in-cell, e dispone di un piccolo foro laterale dove trova posto la fotocamera anteriore.

Il cuore di OUKITEL C21 è il SoC MediaTek Helio P60 octa-core (4 Cortex-A73 a 2,0 GHz + 4 Cortex-A53 a 2,0 GHz) con GPU ARM Mali-G72 MP3, e può contare sull’aiuto di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo un singolo sensore da 20 MP con IA per i selfie e una quadrupla fotocamera posteriore, sempre con IA, composta da sensore principale da 16 MP e dal trittico da 2 MP con una lente macro, blur e una ausiliaria; garantiti i 1080p di registrazione video, così come funzionalità per scatti bokeh, filtri bellezza e non solo.

Lato connettività non possiamo pretendere il 5G, ma troviamo Dual 4G/Dual VoLTE, Wi-Fi (2,4 e 5 GHz), GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, Bluetooth 5.0, OTG e porta USB Type-C. Non mancano i vari sensori, come quello di impronte posizionato sul retro, sensore di luminosità, di prossimità, accelerometro, giroscopio e radio FM, mentre lato software è presente Android 10.

La batteria da OUKITEL C21 è da 4000 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 10 W. Chiudiamo con le dimensioni: lo smartphone misura 157,3 x 75,7 x 8,75 mm, con un peso di 170 grammi circa.

Immagini di OUKITEL C21

Prezzo e uscita di OUKITEL C21

OUKITEL C21 è disponibile su AliExpress nelle colorazioni Ocean Blue, Neon Purple e Midnight Black al prezzo di 89,99 dollari, e le vendite partiranno il 24 agosto 2020. In occasione del lancio OUKITEL ha previsto un giveaway che mette a disposizione un totale di 20 smartphone.

