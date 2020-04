In questa classifica AnTuTu andremo a valutare quali sono le preferenze degli utenti nel Q1 2020 circa le qualità di uno smartphone. Prima di prendere in considerazione questi dati, vi ricordiamo che la classifica di AnTuTu non prende in considerazione la totalità degli smartphone Android presenti sul mercato, ma solo i dispositivi che utilizzano l’applicazione di benchmark.

Preferenze degli utenti nel Q1 2020

Dimensione del display

Un tempo bistrattati e poco sfruttati, oggigiorno i dispositivi con display superiori ai 6 pollici sono diventati la normalità. Sarà certamente merito della possibilità di guardare contenuti multimediali ad alta risoluzione, ma non è un caso se il 47,7% degli smartphone integra un pannello fra i 6,3 pollici (17%), 6,4 pollici (19,2%) e 6,5 pollici (11,5%).

Pannelli inferiori ai 6 pollici continuano ad essere sempre più rari da trovare, anche per motivi relativi all’approvvigionamento dei materiali e ai costi di produzione.

Risoluzione del display

Per quanto riguarda la risoluzione del display, il Full HD (1080p) continua ad essere il più comune negli smartphone. Infatti, dispositivi con pannelli da 2340 x 1080 pixel rappresentano il 38,1% della massa con un incremento dello 0,2% rispetto al Q4 del 2019.

Continua invece a calare la presenza di dispositivi muniti di display a risoluzione HD, a 720p. Questi rappresentano appena l’8,1% del totale, il che ci porta a pensare che ben presto non saranno più disponibili sul mercato. Nel mentre i dispositivi con risoluzione a 1440p iniziano a crescere di numero, merito anche degli smartphone con refresh rate più alti.

Marca della CPU

Qualcomm continua ad essere il brand numero 1 per quanto riguarda i processori presenti all’interno degli smartphone. La torta vede l’azienda statunitense al comando con il 56% delle preferenze, subito dopo seguita dal ramo Exynos di Samsung al 16,7%, Kirin di Huawei al 13,9% e MediaTek all’11,8%.

Nonostante ciò, Qualcomm registra un calo del 3,3% durante il Q1 2020, la cui causa potrebbe dipendere anche dall’arrivo di CPU munite di modulo 5G da parte di altri brand, come ad esempio Exynos 990 5G che ha permesso a Samsung di raggiungere la terza posizione nella classifica dei migliori produttori di processori. Cresce invece MediaTek che registra un buon +2,8%.

Numero di core

Processori octa-core sono ormai la quasi totalità dei SoC presenti all’interno degli smartphone, raggiungendo infatti il 92,5% delle preferenze. Gli utenti sono sempre più portati a valutare positivamente modelli che montano almeno 8 core, rilegando il buon vecchio quad-core al passato.

RAM

Il taglio da 8 GB guadagna popolarità durante il Q1 2020, ed infatti registra un +1,2% rispetto al Q4 2019. Questo quantitativo di RAM sta diventando sempre più la norma anche negli smartphone di fascia media, sebbene le varianti da 6 GB (33,2%) e 4 GB (30,6%) continuino a rappresentare più della metà delle preferenze durante i primi mesi del 2020.

Storage

Mentre il taglio da 64 GB registra un calo del 2,5% rispetto allo scorso trimestre, smartphone Android con 128 GB (+0,4%) sono sempre più visti positivamente dagli utenti. Come si può vedere dall’immagine, gli smartphone con 64 GB sono di poco superiori rispetto a quelli con 128 GB, ma il trend sembra indicare che ben presto 128 GB di storage sarà la scelta numero 1 da parte degli utenti Android.

Versione di Android

Mentre ci avviciniamo sempre più all’arrivo di Android 11, l’attuale Android 10 continua ad essere disponibile per solo il 28,6% degli smartphone. Nonostante sembri un dato poco incoraggiante, in realtà scopriamo che Android 9 Pie (56,3%) ha subito un incredibile calo del 17,1%, mentre Android 10 è cresciuto del 17,1%.

I nuovi smartphone commercializzati nei primi mesi del 2020 escono di fabbrica con l’ultima versione di Android a bordo, mentre i terminali presentati l’anno scorso stanno via via ricevendo l’update ad Android 10. Questo ci porta a pensare che entro la fine dell’anno le preferenze degli utenti premieranno dispositivi con l’ultima release di Android, il che dovrebbe portare Android 9 Pie ad essere sempre meno popolare.