Nonostante tutto, le vendite di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G non paiono poi essere tanto modiche, anzi. Secondo quanto emerso, il colosso della famiglia avrebbe spinto Samsung a produrre un maggior numero di componenti (la sua fotocamera anteriore da 40 megapixel e la grandangolare da 12, nello specifico), segno palese che il produttore stesso, non immaginava di venderne così tanti.

Fra tutti gli esemplari di Samsung Galaxy S20 venduti finora ci sono 6 milioni di Samsung Galaxy S20 (30%), 8 milioni di Samsung Galaxy S20+ (40%) e 6 milioni di Samsung Galaxy S20 Ultra (30%). Samsung comunque si aspetta almeno un 20 milioni per modello. Dunque un buon risultato da parte di S20 Ultra 5G, che tuttavia ancora non basta affinché la serie al completo possa vantarsi di aver superato la gamma che va a sostituire.

Gli indossabili di HONOR sono un successo: 500% in più nel 2019

Samsung a parte, arrivano segnali importanti anche da un altro big del settore, HONOR, che da parte sua si gode di numeri in forte crescita nel 2019 per quanto riguarda i dispositivi indossabili.

Raggiunto quasi il 500% in più delle spedizioni globali con gli smartband (come HONOR Band 5) e gli smartwatch (pensiamo a HONOR MagicWatch 2 ad esempio) a cavalcare un successo ragguardevole che, fra l’altro, è valso al marchio di Huawei la top 5 anche nel settore smartphone un po’ in tutto il mondo, Italia compresa, secondo le analisi effettuate da IDC Research.