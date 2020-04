Paghi non foste della velocità dello sblocco tramite impronte digitali dei lettori degli smartphone Samsung, c’è un trucchetto basato sul risparmio energetico che dovreste provare.

Necessaria una premessa, è possibile servirsene su qualsiasi Galaxy, ma non è detto che notiate miglioramenti, le testimonianze sono discordanti, ma non manca chi ha dichiarato tempi di risposta più veloci del doppio.

Come velocizzare lo sblocco con le impronte sugli smartphone Samsung

Per provare il trucchetto in questione non c’è altro da fare che accedere al menù delle impostazioni del vostro smartphone Samsung e aprire la sezione “App”. Da qui, toccate la scorciatoia coi tre puntini in alto a destra selezionando “Mostra app di sistema”, quindi cercate e selezionate com.samsung.android.biometrics.app.settings.

A questo punto, per concludere il processo per velocizzare lo sblocco con le impronte dei vostri Galaxy, andate nella sezione “Batteria” e assicuratevi di aver selezionato “Tutte le app” dal menù a scomparsa. Quindi cercate di nuovo com.samsung.android.biometrics.app.settings e spuntate l’opzione per disabilitarla (evitando così l’intervento della funzione di ottimizzazione della batteria).

Fatto questo, non vi resta che riavviare il telefono per applicare le modifiche indicate, e provarne l’efficacia (o meno). Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se notate o meno migliorie.

In copertina Samsung Galaxy A71