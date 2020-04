Samsung spera di combattere l’enorme crollo delle vendite di smartphone atteso per il 2020 abbassando i prezzi dei dispositivi 5G in modo da rendere la connettività di prossima generazione molto più abbordabile per le masse.

Gli analisti del settore suggeriscono che la crisi innescata dall’epidemia da COVID-19 ha accelerato i piani per il 5G soprattutto per il colosso sudcoreano, visto che Samsung era da tempo intenzionata a rivedere la sua gamma di smartphone Android di fascia media, a fronte del suo continuo declino nei mercati più competitivi del mondo come India e Cina.

Gli ultimi rapporti indicano che le vendite di smartphone sono diminuite del 38% a febbraio con sole 60 milioni di unità spedite in tutto il mondo. Samsung, come altri produttori, non ha l’illusione che il peggio sia passato, ma piuttosto che con la maggior parte del pianeta al momento bloccata, i dati di vendita del secondo trimestre non possano che scendere, senza sapere quanto in basso.

Samsung intende tagliare il prezzo del 5G del 62% in 11 mesi

La società intende combattere questa tendenza negativa rendendo la tecnologia 5G molto più conveniente rispetto alla prima generazione di smartphone 5G rilasciati lo scorso anno. Samsung Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G recentemente annunciati costano rispettivamente 499,99 e 599,99 dollari, meno della metà rispetto ai 1299,99 dollari richiesti per Samsung Galaxy S10 5G.

Il colosso sudcoreano ha già confermato che la serie Galaxy A 2020 arriverà nella maggior parte dei mercati principali in tutto il mondo, ma bisognerà vedere se l’offerta di smartphone 5G molto più economici rallenterà il declino delle vendite mobili in misura significativa.