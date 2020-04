Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni circa un fastidioso bug di Android Auto con alcuni smartphone Samsung, in particolare Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy S10. Questo, nello specifico, non permetteva di utilizzare il sistema di infotainment di Google per colpa dell’errore “Internet connection isn’t strong enough at the moment” – la connessione ad Internet non è abbastanza solida al momento – malgrado non ci fossero evidenti problemi di connettività.

Il bug è stato finalmente risolto

Dopo alcune settimane di studio del bug da parte del team di sviluppo di Android Auto in forze a Google, pare che il gigante di Mountain View sia finalmente riuscito a correggere l’errore una volta per tutte. Infatti, sono piuttosto numerosi gli utenti che stanno segnalando che il bug sembra essere stato completamente risolto.

Non è ben chiaro se si tratta di una correzione a cui ha lavorato anche Samsung, ma pare sia necessario avere a disposizione l’ultima versione disponibile dell’App Google sul proprio smartphone. La conferma arriva direttamente da un community specialist del team di Android Auto che sottolinea che “il team di Google Assistant ha preparato una correzione per questo problema nei futuri aggiornamenti dell’App Google. Ti consigliamo di mantenere la tua app aggiornata“.

Se anche voi avete notate qualche piccolo problema utilizzando Android Auto con i sopracitati smartphone, vi consigliamo di procedere all’installazione dell’ultima versione disponibile dell’App Google tappando il badge qui in basso.