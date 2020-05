Samsung Pay è uno dei tanti pagamenti contactless presenti oggigiorno sul mercato. Al pari di Google Pay o Apple Pay, alcuni fra le piattaforme più importanti del momento, anche quella di Samsung fa affidamento su importanti partnership con aziende esterne per permettere agli utenti libertà di pagamento in ogni situazione e con i sistemi più disparati.

Samsung Pay adesso supporta Swipe

In queste ore il colosso sud coreano sigla un importante accordo commerciale con Swipe, ovvero la piattaforma di criptovalute di Visa. Questo significa che, gli utenti Samsung in Europa ed in Inghilterra muniti dei giusti smartphone e smartwatch Samsung, potranno utilizzare la carda di debito di Swipe per effettuare pagamenti attraverso Samsung Pay.

Allo stato attuale solo i cittadini europei potranno sfruttare la partnership fra le due aziende, ma Swipe ci tiene a precisare che ben presto la estenderà anche al mercato asiatico. Come abbiamo visto qualche giorno fa in questa news, i pagamenti contactless hanno registrato un incremento del 40% durante l’emergenza Coronavirus. Infatti, come sottolinea John Khenneth, Direttore Operativo di Swipe, “mentre le persone si allontanano dai contanti e dalle carte fisiche, Google Pay e ora anche Samsung Pay possono davvero aiutare e creare nuovi canali di acquisto“.

Questo indica inoltre come sempre più utenti stiano preferendo questo sistema di pagamenti rispetto al classico contante. L’arrivo di Swipe all’interno del portfolio di aziende supportate da Samsung Pay non farà altro che incrementare l’utilizzo del sistema sviluppato da Samsung e, in ultima analisi, dei pagamenti contactless.