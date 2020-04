In queste ore Samsung rilascia un update per l’applicazione Samsung Notes e per MultiStar, un modulo di Samsung Good Lock. Per quanto riguarda il primo, come è possibile notare dal changelog presente qui in basso, troviamo l’attivazione dei tasti annulla/ripeti e l’utilizzo degli hashtag.

Samsung Notes abilita i tasti annulla/ripeti

La funzione dei tasti dovrebbe essere ben chiara a tutti. Quando si digita del testo o lo si scrive tramite la S Pen, l’utente può facilmente tornare indietro e annullare una modifica oppure, volendo, ritornare nuovamente sui suoi passi in cui si fosse cancellato per errore una parte di disegno o una frase. L’arrivo degli hashtag permette poi di categorizzare meglio le note in modo da renderle più ordinate.

Le funzioni sono disponibili nella versione 3.3.02.4 di Samsung Notes a partire da oggi, dopo che sono state inizialmente introdotte per la sola gamma Samsung Galaxy S20. Tutti gli smartphone della serie Galaxy, così come i tablet, potranno sfruttare le novità appena descritte purché abbiamo Android 7.0 o superiore.

FoldStar si aggiorna per Samsung Galaxy Fold

Il modulo MultiStar presente su Samsung Good Lock si aggiorna introducendo il nuovo menu FoldStar. Si tratta di un pannello esclusivo per gli utenti muniti di Samsung Galaxy Fold che permette di impostare l’aspect ratio di ogni applicazione installata sullo smartphone dell’azienda sud coreana.

Le opzioni del menu FoldStar sono state inserite in fondo al modulo MultiStar a partire con l’aggiornamento alla versione 3.2.28 di MultiStar. Siamo certi che la funzione sarà molto apprezzata da chi vuole scegliere la visualizzazione di un’app a tutto schermo quando il terminale è aperto e non solo.

L’aggiornamento è disponibile tramite Samsung Galaxy Store.