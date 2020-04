L’anima completamente open di Android permette ad ogni utente di impostare un qualsiasi browser come predefinito. Su dispositivi Samsung questo è Samsung Internet Browser, un’applicazione piuttosto valida e che molti utenti utilizzano con soddisfazione al posto di Google Chrome. Ultimamente, però, pare che un particolare bug preferisca il browser di Samsung rispetto a quello diversamente impostato quando si sfrutta la funzione Custom Tabs.

Il browser di Samsung preferito a Chrome

Questa feature ormai presentata più di 5 anni fa, permette alle applicazioni di avviare il browser di sistema predefinito direttamente all’interno dell’app stessa, il tutto per velocizzare la visualizzazione di una pagina senza attendere il caricamento del browser predefinito scelto dall’utente. Sembra però che, anche se Google Chrome sia impostato come browser predefinito, Samsung Internet Browser venga preferito a quello di Google utilizzando la funzione dei Custom Tabs. Questo comportamento bizzarro avviene anche a livello della voce “apri in” in cui il browser di Samsung viene preferito a quello impostato dall’utente.

Al momento non è ancora chiaro se il comportamento di Samsung Internet Browser sia intenzionale o relativo ad un bug, ma pare che l’unico modo per risolvere temporaneamente il problema sia quello di rimuovere l’account G Suite nel caso in cui fosse presente. Infatti, i colleghi di 9to5google sono riusciti a riportare alla normalità il funzionamento dei Custom Tabs su Samsung Galaxy S20+ solo dopo aver rimosso un account aziendale.

Fateci sapere nei commenti qui in basso se anche voi avete riscontrato questo particolare bug.