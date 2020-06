Un paio di giorni fa vi abbiamo parlato di un bug a causa del quale un’immagine, se installata come sfondo, è capace di fare impazzire gli smartphone Android di versi produttori, inclusi Samsung e Google.

Ebbene, pare che il team di Samsung abbia preso atto del problema e sia già al lavoro per trovare una soluzione: l’obiettivo è quello di implementare al più presto un fix attraverso un aggiornamento software OTA.

Il colosso coreano consiglia ai possessori di dispositivi Galaxy di evitare di scaricare immagini dal Web e utilizzarle come sfondi fino a quando il problema non sarà risolto, in quanto il timore è che il bug possa essere sfruttato anche attraverso altre immagini.

Google ha una soluzione per il bug dello sfondo

Anche il team di Google è già al lavoro per trovare una soluzione a questo curioso problema, così come confermato da un rappresentante del colosso di Mountain View che, nel rispondere ad un utente che segnalava il bug, ha reso noto che esiste già un fix interno, attualmente in fase di revisione.

Purtroppo il team di Google non ha fornito dettagli relativi al tempo che sarà necessario attendere perchè il fix venga messo a disposizione di tutti gli utenti. Fino ad allora, pertanto, bisogna avere un po’ di cautela nella scelta dei nuovi sfondi.