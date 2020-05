Se c’è uno smartphone pieghevole che sta macinando vendite su vendite, quello è certamente Samsung Galaxy Z Flip. Presentato a febbraio assieme alla gamma Samsung Galaxy S20, lo smartphone a conchiglia di Samsung non solo arriva sul mercato ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a Samsung Galaxy Fold – primo vero smartphone pieghevole del colosso sud coreano -, ma con un mix di tecnologia che rappresenta un bel passo in avanti rispetto a quanto visto finora sul mercato.

Volano le vendite di Samsung Galaxy Z Flip

Un nuovo rapporto mostra come le vendite di Samsung Galaxy Z Flip stiano andando a gonfie vele, arrivando a raggiungere 230 mila unità vendute nel solo mese di marzo. Il merito di questo successo lo si deve anche all’innovativo meccanismo per la cerniera di Samsung Galaxy Z Flip, che rappresenta un bel passo in avanti rispetto al sistema integrato ad esempio su Samsung Galaxy Fold.

Il team di ingegneri a capo del meccanismo di chiusura dello smartphone non solo è riuscito a perfezionare la struttura e a proteggerla dal contatto con polvere e sporco, ma ha sviluppato un particolare sistema in grado di permettere all’utente di “fissare” l’angolo di apertura del display pieghevole a proprio piacimento.

Redmi vende 30 milioni di Note 8

La serie Redmi Note 8 sembra non conoscere limiti di popolarità. Infatti, se lo scorso dicembre la compagnia cinese festeggiava il raggiungimento dei primi 10 milioni di smartphone venduti, in queste ore Lu Weibing torna nuovamente a parlare della fortunata serie annunciando il raggiungimento di un traguardo altrettanto importante: 30 milioni di unità vendute.

La performance della serie Redmi Note 8 sta bruciando tutti i record raggiunti dalla generazione precedente, addirittura con diversi mesi di anticipo. Infatti, Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro avevano sfondato il traguardo dei 20 milioni di unità vendute dopo appena 5 mesi dal lancio, segnando un nuovo record per la compagnia.

La strategia di Redmi di offrire terminali con hardware di buona qualità a prezzi molto competitivi sta dando buoni frutti, soprattutto in un periodo storico in cui il mercato globale degli smartphone è in grande sofferenza.

