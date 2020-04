Gli ottimi Samsung Galaxy Watch e Samsung Galaxy Watch Active 2 ricevono un aggiornamento firmware da 12,87 MB che non porta con sé nuove feature, ma bensì si focalizza sulla correzione di bug e sul migliorare le prestazioni generali degli smartphone di Samsung.

Correzioni di bug e miglioramenti vari

Il modello Samsung Galaxy Watch riceve il firmware con la versione R800XXU1DTC1, mentre Samsung Galaxy Watch Active 2 riceve il firmware con la versione R820XXU1BTD3.

Purtroppo gli utenti che speravano nell’arrivo del tanto atteso ECG dovranno ricredersi, il che indica che l’azienda sud coreana non è ancora pronta per rilasciare la feature. Il nuovo firmware è attualmente in fase di rollout, pertanto potrebbe volerci un po’ di tempo prima che vi verrà notificato tramite l’applicazione Samsung Galaxy Wearable.

Hand Wash contro il Coronavirus

Aggiornamento firmware a parte, il team di sviluppo del Samsung Research Institute-Bangalore in India ha realizzato in tempo record l’applicazione Hand Wash. Questa, disponibile per la gamma di smartwatch Samsung Galaxy Watch, è pensata per guidare l’utente verso la corretta pratica di pulizia delle mani per combattere il Coronavirus.

L’applicazione segue i dettami del WHO e ricorda all’utente di lavarsi le mani regolarmente – 25 secondi in termini pratici oppure 20 secondi di risciacquo continuo. I dispositivi supportati, fra cui Samsung Galaxy Watch 2, inizieranno a vibrare quando il tempo sarà scaduto in modo da non dover improvvisare altri metodi per tenere il tempo.

Gli utenti che installeranno l’applicazione avranno a disposizione una watch fase esclusiva tramite cui tenere traccia delle abitudini di igiene. Samsung dichiara che l’app è già disponibile da oggi tramite il Samsung Galaxy Store.

