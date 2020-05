Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto dell’arrivo della One UI 2.1 per la gamma di smartphone Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9. Dopo le informazioni che davano lo sviluppo bloccato, per poi virare su una flebile speranza di arrivo, si è passati a credere che l’ultima versione della personalizzazione di Android by Samsung sia realmente in sviluppo per gli ex top di gamma.

One UI 2.1 in arrivo a partire da giugno

Ebbene, dopo avervi dato conferma che la One UI 2.1 sia in fase di test su Samsung Galaxy Note 9, in queste ore un moderatore Samsung della community coreana ha confermato che la One UI 2.1 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ arriverà a giugno a partire dalla Corea.

Si tratta di un’ottima notizia per i tanti utenti ancora oggi ancorati agli ex (ex) top di gamma di Samsung, che avranno così modo di sfruttare alcune delle nuove funzionalità software svelate per la prima volta dal colosso sud coreano durante la presentazione della gamma Samsung Galaxy S20.

Purtroppo è ancora prematuro cercare di scoprire quali saranno le feature che Samsung riuscirà ad integrare sugli smartphone sopracitati, anche se sono molti a puntare sull’arrivo delle funzionalità Quick Share e Music Share.