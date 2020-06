I numerosi utenti rimasti ancora fedeli a Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ sono in trepidante attesa circa l’arrivo ufficiale dell’aggiornamento alla One UI 2.1. Dopo essere stata spesso indicata come stoppata per via di problemi di ottimizzazione, è ormai chiaro che il colosso sud coreano è impegnato a portare alcune delle novità della One UI anche sugli ex top di gamma del 2018.

One UI 2.1 è attesa per fine settimana

Sebbene non sia ancora chiaro quando l’aggiornamento verrà ufficialmente rilasciato per il nostro Paese, un moderatore della community Samsung in Corea pare abbia dichiarato che l’update alla One UI 2.1 potrebbe arrivare già entro questa settimana. Ovviamente si parla del mercato interno e non di quello internazionale, ma il suo arrivo potrebbe indicare che la compagnia abbia ormai corretto eventuali bug e ottimizzato al meglio tutte le feature presenti nell’update.

Come sappiamo ad inizio maggio Samsung Galaxy S9 iniziava a testare il firmware della One UI 2.1 in Europa, ma purtroppo non ci sono stati più aggiornamenti da questo punto di vista. È probabile che alcune particolari feature non troveranno posto nell’aggiornamento per questa gamma di smartphone per via della presenza di un hardware troppo vecchio, ma è ancora prematuro indicare con certezza quante e quali funzioni verranno omesse dalla build finale.