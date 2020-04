Samsung ha ritirato l’ultimo firmware che aveva rilasciato per il suo flagship Samsung Galaxy S20 Ultra 5G da molti additato come la causa degli ultimi problemi che stanno affliggendo il device, incluso il bug al display che in determinate situazioni si traduce nella presenza di inspiegabili tinte verdi.

La serie Samsung Galaxy S20 ha già ricevuto numerosi aggiornamenti software dal suo arrivo sul mercato e più di uno è servito a correggere bug. Il più tormentato del trittico è stato senza dubbio Samsung Galaxy S20 Ultra 5G che, pur essendo un prodotto di altissimo livello, all’atto pratico si è dimostrato meno perfetto di quanto i suoi numeri esagerati suggerissero.

Dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento globale per i Samsung Galaxy S20, numerosi utenti si sono trovati a fare i conti con il menzionato bug del display e nel caso di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, anche con una ricarica meno rapida del previsto. Pare proprio che Samsung stessa abbia ricollegato questi problemi all’ultimo update: l’ultimo firmware rilasciato per Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – G988xXXU1ATCT – è stato ritirato e non pare essere più disponibile all’installazione né via OTA né tramite Samsung Smart Switch per Windows e Mac.

Va detto che al momento il produttore sudcoreano non ha fornito una motivazione ufficiale per questa rimozione, senza dimenticare che lo stesso firmware per i modelli Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S20+ (sia LTE che 5G) è ancora disponibile al download.

Comunque, in attesa di chiarimenti da parte di Samsung, giusto ieri vi avevamo segnalato che il produttore è comunque già al lavoro per risolvere il bug del display di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Siete possessori di un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G? Avete riscontrato anche voi questo problema? Ditecelo nel box dei commenti.

