La gamma Samsung Galaxy S20 non vende come dovrebbe per colpa del Coronavirus, il che porta gli operatori telefonici sud coreani a stimarne una vendita complessiva pari al 60% di quella raggiunta invece dalla gamma Samsung Galaxy S10. Se da un lato questi dati non sono certamente ben accolti dal mercato e dagli executive del colosso sud coreano, dall’altro fa un certo effetto apprendere di quanto bene stiano andando le vendite di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G vende bene

Infatti, secondo le ultime informazioni, il top di gamma di Samsung avrebbe superato le aspettative di vendita a cui l’azienda faceva riferimento. Queste, inizialmente stimate per circa 3,5 – 5 milioni di unità per il 2020, dovrebbero adesso raggiungere un valore pari a 6 milioni di unità, un incremento di almeno il 15% rispetto alle stime iniziali.

Nonostante il prezzo di vendita di 1379 euro per la configurazione 12 – 256 GB e 1579 euro per la variante 16 – 512 GB, sempre più utenti sarebbero disposti a spendere queste cifre decisamente importanti per sfruttare il meglio che Samsung ha oggi da offrire nel campo degli smartphone.

Questo malgrado i piccoli passi falsi degli ultimi tempi per quanto riguarda il comporto fotografico sottotono, e la tinta verde del display di alcuni utenti muniti della variante Exynos del top di gamma di Samsung.

