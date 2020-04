Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un importante ed incredibile problema che sta affliggendo diversi utenti muniti di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: la rottura improvvisa – e possibilmente senza motivo – del vetro della fotocamera inferiore. Il forum ufficiale della compagnia continua ad essere animato da utenti che si ritrovano in questa stessa situazione, mentre inizia a crescere il timore che la garanzia di Samsung potrebbe non coprire i danni riportati da questi utenti.

La garanzia non copre questi danni

Sebbene la compagnia non abbia ancora rilasciato una risposta ufficiale al problema, nonostante diverse testate abbiamo cercato riscontro, alcuni “Product Expert” presenti sul forum hanno iniziato a consigliare ai vari utenti di fissare un appuntamento con il supporto clienti nonostante la maggior parte di essi siano chiusi per via del Coronavirus.

In aggiunta, citando la risposta rilasciata da un Product Expert, “siamo spiacenti di apprendere del crack sull’obiettivo della fotocamera. Sfortunatamente, la garanzia di Samsung non copre i danni estetici. Se sei iscritto a Samsung Premium Care, puoi richiedere una riparazione presso un centro di riparazione Samsung o partner autorizzati“.

La chiave del discorso sono quelle due parole che abbiamo grassettato: danni estetici. C’è l’alta probabilità, seppure ancora senza conferme, che il vetro rotto della fotocamera posteriore venga considerato come un danno estetico. Se così fosse, gli utenti non iscritti al programma Samsung Premium Care si ritroverebbero a dover sborsare un bel gruzzoletto per vedere riparato il proprio telefono.

Restiamo in attesa di una risposta ufficiale da parte di Samsung, sperando che la soluzione non prevede il pagamento di una riparazione salata da parte di chi ha già speso (almeno) 1.379 euro per acquistare l’ultima creatura del colosso sud coreano.

