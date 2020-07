Al via oggi, 15 luglio 2020, un paio di promozioni interessanti da parte di Samsung, specie per chi è interessato all’acquisto di un nuovo smartphone, Samsung Galaxy S20 e delle TV QLED 8K. Vediamo di che si tratta.

Nei dettagli delle promo di Samsung per Galaxy S20 e per le TV QLED 8K

C’è tempo fino al 9 agosto 2020 per approfittare delle due promozioni cui accennavamo, la prima delle quali, intitolata “Compra S20 e guarda in 8K“, permette di ricevere un voucher del valore di 700 euro utilizzabile per comprare una TV QLED 8K, acquistando un Samsung Galaxy S20 dal 15 luglio al 9 agosto, per l’appunto.

Questi sono i modelli interessati, acquistabili esclusivamente su Samsung Online Shop,

QE65Q800TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE82Q800TATXZT

QE65Q900TSTZXT

QE75Q900TSTZXT

QE65Q950TSTXZT

QE75Q950TSTXZT

Una volta comprato, occorre poi registrare Samsung Galaxy S20 su Samsung Members entro il 24 agosto 2020.

L’altra promozione si chiama “Guarda in 8K” e dà la possibilità a chi acquisti una TV QLED 8K, da oggi, 15 luglio, fino al 9 agosto, di ricevere in omaggio un Samsung Galaxy S20.

Anche in questo caso l’utente deve registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 24 agosto 2020 per poter richiedere il premio, dalla medesima pagina appena citata.