Tutto si può dire tranne che Samsung non sia profondamente impegnata a migliorare l’esperienza utente su Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. I tre top di gamma sono da mesi protagonisti di una lunga serie di aggiornamenti software pensati per migliorare la qualità della fotocamera e non solo, mentre in queste ore il colosso sud coreano ha iniziato a rilasciare il firmware G98xNKSU1ATED a partire dalla Corea del Sud.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G

L’aggiornamento al firmware G98xNKSU1ATED ha un peso di circa 208 MB ed è indirizzato ai modelli SM-G981N, SM-G986N e SM-G988N. Dal changelog piuttosto striminzito che accompagna la nuova build dell’OS, è possibile notare alcuni miglioramenti alla qualità delle chiamate sulla gamma Samsung Galaxy S20.

Allo stato attuale non è noto se assieme all’update sono state migliorate anche altre aree dell’OS, né se queste migliorie saranno integrate anche nei prossimi update che verosimilmente dovrebbero raggiungere i top di gamma nel giro dei prossimi giorni, ovvero quando verranno rilasciate le patch di sicurezza di giugno.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G

Quando sarà disponibile anche qui da noi, l’aggiornamento del firmware G98xNKSU1ATED verrà autonomamente scaricato dagli smartphone e notificato non appena disponibile all’installazione. Gli utenti possono però controllare manualmente la presenza del nuovo aggiornamento tramite il seguente percorso: