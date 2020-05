Le vendite di smartphone Samsung nel Q1 2020 vanno piuttosto bene soprattutto per quanto riguarda Samsung Galaxy S20+, l’unico fra gli smartphone Android di fascia alta nella classifica dei più popolari dei primi mesi del 2020. In queste ore i colleghi di DxOMark hanno espresso il loro parere circa le prestazioni audio di Samsung Galaxy S20+.

Riproduzione audio sotto tono

Con un punteggio complessivo pari a 66, il terminale di fascia alta di Samsung si posiziona solo in decima posizione in compagnia di Samsung Galaxy Note 10+. DxOMark non nasconde un po’ di stupore sottolineando che le prestazioni offerte da questo punto di vista non corrispondo a quelle attese da uno smartphone di fascia alta, soprattutto considerando il prezzo di listino.

La riproduzione audio è soddisfacente per quanto riguarda i medi e gli alti quando testato nella riproduzione di contenuti audio e video. Stessa cosa per quanto riguarda il bilanciamento del suono tramite gli speaker stereo, ma tende a non essere così affidabile per quanto riguarda la riproduzione delle frequenze basse a tutti i livelli di volume.

Il terminale migliora però enormemente per quanto riguarda le prestazioni durante la registrazione di contenuti audio. In questo caso il punteggio di 69 lo rende superiore a Samsung Galaxy S10+ e Google Pixel 4, merito soprattutto di una eccellente riproduzione audio con il parlato sempre chiaro e ben udile.

Il vero tallone d’Achille di Samsung Galaxy S20+ è certamente quindi da circoscrivere in una equalizzazione che punisce troppo le frequenze basse, cosa che però non mina l’ottima qualità complessiva del terminale dell’azienda sud coreana.

