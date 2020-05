Impostare il refresh rate a 120 Hz sui Samsung Galaxy S20 nella modalità di risparmio è possibile. C’è un trucchetto che consente di farlo utilizzando Bixby Routines. Ecco tutto.

Come abilitare i 120 Hz e il risparmio energetico contemporaneamente

Come noto, impostare la frequenza d’aggiornamento del display a 120 Hz ha un certo impatto sull’autonomia degli smartphone. Ragion per cui Samsung la esclude a priori sui Samsung Galaxy S20 nel momento in cui si attiva la modalità risparmio energetico.

Ma c’è un trucco, quello cui accennavamo che, in sostanza, permette attraverso Bixby Routines di creare un collegamento sulla schermata principale che consente di abilitare entrambe le opzioni contemporaneamente. Vediamo come.

Per prima cosa avviamo Bixby Routines sullo smartphone, quindi tocchiamo il pulsante “+” nell’angolo in alto a destra per creare una nuova routine.

Fatto questo selezioniamo “Attiva” come condizione “Se”; “Risparmio energetico medio” come condizione “Allora”. Concludiamo toccando su “Fatto” e assegniamo un nome alla routine, scegliendo di aggiungerla alla schermata principale.

Fatto questo, non resta altro da fare che assicurarsi che l’opzione 120 Hz sia attiva dalle impostazioni dello schermo di Samsung Galaxy S20, poi attivare la routine appena creata dalla schermata principale del telefono.

Dopo aver spento lo schermo per almeno 5 secondi, dovreste avere attive entrambe le opzioni: sia la modalità risparmio energetico, sia i 120 Hz di frequenza d’aggiornamento del display.

Fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se il trucchetto funziona anche sui vostri S20.