La macchina delle indiscrezioni non si arresta e anche oggi si torna a parlare dei Samsung Galaxy Note 20, gli attesissimi smartphone di punta del brand per la seconda parte dell’anno, e di Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+

L’oggetto di queste nuove conferme, come avete letto nel titolo, è rappresentato dalle colorazioni in cui i due nuovi smartphone col pennino dovrebbero essere proposti. Se, infatti, già a fine maggio erano trapelate alcune informazioni in merito, adesso sono arrivate delle conferme su Twitter per tramite di due leaker solitamente affidabili come Ishan Agarwal e Jon Prosser.

In particolare, Samsung Galaxy Note 20, a quanto sostengono le due fonti, dovrebbe essere proposto nelle varianti di colore Grey, Mint Green e Copper. Samsung Galaxy Note 20+ (o Samsung Galaxy Note 20 Ultra) dovrebbe arrivare, invece, in Copper, White e Black.

A voler essere più precisi, mentre Ishan Agarwal separa le colorazioni – associandole precisamente a Samsung Galaxy Note 20 5G o a Samsung Galaxy Note 20+ (o Ultra) 5G –, Jon Prosser le accorpa, ponendo di fatto Black, Copper e Mint Green come colorazioni comuni ai due modelli e le varianti White e Grey come alternative, verosimilmente esclusive dell’uno o dell’altro modello.

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Nella seconda parte del tweet, invece, Jon Prosser conferma un’altra indiscrezione di Ishan Agarwal, avente sempre ad oggetto delle colorazioni, ma stavolta di Samsung Galaxy Z Flip 5G. Anche in questo caso non si tratta di una voce del tutto inedita, in ogni caso il noto leaker sostiene che il modello 5G del pieghevole di Samsung verrà proposto in due colorazioni: la classica Black e la nuova Copper.

Al momento, ovviamente, non è ancora certo se queste saranno le uniche colorazioni proposte oppure no. Per saperne di più, continuate a seguirci.

