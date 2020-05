Durante il Q3 2020 Samsung presenterà la gamma Samsung Galaxy Note 20. C’è molta attesa verso questi smartphone amati da milioni di utenti per le grandi qualità e per la possibilità di utilizzare il pennino per scrivere, disegnare e prendere appunti. In queste ultime settimane si è molto parlato di Samsung Galaxy Note 20+, terminale top di gamma che dovrebbe accompagnare il modello Galaxy Note 20.

Sensore periscopico su Galaxy Note 20+

Questo, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe montare lo stesso sensore da 108 MP presente su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G e anche un sensore periscopico. Le ultime indicazioni sottolineano come Samsung stia utilizzando lo stesso tipo di struttura del sensore periscopico presente sul terminale di fascia alta della gamma Samsung Galaxy S20, ma non è chiaro se avrà lo stesso zoom 100x o la stessa risoluzione del sensore attualmente presente su Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Sembrerebbe alquanto strano utilizzare una struttura del tutto identica a quello di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma offrire una risoluzione o uno zoom differente. A questo punto non ci resta che aspettare qualche mese per scoprire in dettaglio quali sono i piani di Samsung per la gamma Note del 2020. L’unica certezza riguarda la tanta aspettativa verso questi smartphone di Samsung di cui, siamo certi, torneremo nuovamente a parlare nel corso delle prossime settimane.