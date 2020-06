Samsung Galaxy Z Flip è il primo foldable di Samsung a montare il display UTG (Ultra Thin Glass) che, al contrario di quello presente su Samsung Galaxy Fold, non è costituito da una componente in plastica.

Display UTG economici in Gorilla Glass

Secondo un nuovo rumor, pare che Samsung Display e Corning, ovvero l’azienda che produce i famosi display Gorilla Glass, avrebbero stretto una partnership per la realizzazione in America di una nuova generazione di display UTG più economici.

La collaborazione fra le due compagnie dovrebbe permettere a Samsung di risparmiare sul costo dei display pieghevoli per i terminali attesi durante il 2021. I rumor su Samsung Galaxy Fold 2, il prossimo terminale pieghevole di fascia alta atteso per quest’anno, indicano che il device dovrebbe montare un display UTG con fotocamera punch hole – addio notch invasivo -, ed i rumor di oggi potrebbero indicare che non integrerà il pannello realizzato in collaborazione con Corning.

Evento il 5 agosto per Samsung Galaxy Note 20

In queste ultime settimane non si parla d’altro che della serie Samsung Galaxy Note 20. La gamma di terminali top di gamma sarebbe normalmente attesa durante il classico evento Unpacked a cui siamo ormai abituati da diversi anni ma, per via del Coronavirus, è altamente probabile che il colosso sud coreano decida di ripiegare verso un evento online da trasmettere in streaming sul sito ufficiale e su alcuni canali social.

In queste ore un interessante rumor indica che, molto probabilmente, Samsung svelerà Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+ il giorno 5 agosto 2020. Durante l’evento dovrebbero anche essere presentati Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Ad oggi non si fa alcun riferimento alla gamma Samsung Galaxy Tab S7, di cui proprio in queste ore abbiamo scoperto la certificazione SIG, ed è probabile che la compagnia deciderà invece di presentarla nelle settimane immediatamente successive, come del resto fece anche l’anno scorso con l’arrivo di Samsung Galaxy Tab S6 dopo l’annuncio di Samsung Galaxy Note 10.