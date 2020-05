E così, il display dell’anno se lo aggiudica Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano. Il riconoscimento è di quelli importanti perché si tratta del Display Industry Award (DIA) della Society for Information Display (SID), uno dei massimi riconoscimenti in quel settore.

Il premio vinto da Samsung Galaxy Fold

Nel dettaglio, il premio”Display of the Year 2020” è stato vinto per il doppio pannello AMOLED di Samsung Galaxy Fold: il display pieghevole da 7,3 pollici, con in più lo schermo secondario esterno da 4,6″ che, a dire della giuria, hanno una resa e una luminosità straordinaria.

Si tratta dunque dell’ennesima conferma del gran lavoro di casa Samsung nel campo dei display che, ormai da anni, domina il mercato dei display per dispositivi mobili. Non è infatti la prima volta che il produttore sudcoreano si aggiudica un premio Display Industry Award, già ottenuto tre anni fa per il display della famiglia Samsung Galaxy S9, ad esempio.

Staremo a vedere se anche il prossimo anno riuscirà a ripetersi, magari con il nuovo Samsung Galaxy Fold 2, per il quale Samsung avrebbe già avviato la produzione di massa.

Potrebbe interessarti anche: Voci su Samsung Galaxy Fold 2 e Motorola RAZR 2 ce ne anticipano vari dettagli